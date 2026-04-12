Chorvátsky ostrov má byť lacnou alternatívou za Santorini či Mykonos. Azúrové more vás očarí

Hvar, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Grécku idylku nájdete aj v Chorvátsku.

Túžite po dovolenke na ostrove Santorini či Mykonos, no váš rozpočet vám to nedovolí? Nezúfajte. Na svete existuje viacero destinácií, ktoré vraj pripomínajú tieto obľúbené grécke ostrovy, navyše sú lacnejšie. Najlepšie je, že vôbec nemusíte cestovať ďaleko. Všetky totiž nájdete v Európe. 

Grécke ostrovy Santorini a Mykonos sú bezpochyby dovolenkovým rajom. Dokážu však poriadne prevetrať peňaženku, navyše sú preplnené dovolenkármi. Preto portál Metro zostavil zoznam destinácií, ktoré sú údajne lacnými alternatívami za Santorini a Mykonos.

Tu nájdete lacné alternatívy za Santorini a Mykonos

V zozname sa objavili európske destinácie ako španielske mesto Altea, talianske mesto Ostuni, grécke ostrovy Milos a Skiathos, turecké mesto Bodrum či dokonca chorvátsky ostrov Hvar.

Talianske mesto Ostuni, známe ako „Biele mesto“, sa skutočne na pohľad veľmi podobá na obľúbený grécky ostrov Santorini. Zaujme vás bielymi budovami, ktoré sú prilepené jedna na druhú, romantickými úzkymi uličkami a nádhernými plážami, ktoré vám vyrazia dych.

Grécky ostrov Milos sa zas veľmi podobá na turisticky mimoriadne navštevovaný grécky ostrov Mykonos. Milos je sopečný ostrov, ktorý vás očarí tyrkysovým morom a rozprávkovými bielymi útesmi.

Milos, foto: Profimedia

Grécku idylku nájdete aj v Chorvátsku

Grécke ostrovy Santorini a Mykonos však údajne pripomína aj ďalšia obľúbená destinácia Slovákov – Chorvátsko, konkrétne ostrov Hvar, ktorý dokonca získal titul jedného z 10 najkrajších ostrovov planéty.

Chorvátsky ostrov Hvar, kde levanduľové polia vo vnútrozemí kontrastujú s jachtami kotviacimi v prístave, nad ktorými sa týči pevnosť Fortica s výhľadom na Paklené ostrovy, si vás rozhodne získa. Tento ostrov je kombináciou kamenných dediniek Vrboska a Stari Grad, ale tiež viacerých vinárskych oblastí, okrem toho je preslávený bohatým nočným životom pod holým nebom.

Zároveň je so svojimi viac ako 2 700 hodinami slnečného svitu ročne považovaný za najslnečnejšie miesto v Chorvátsku. A ako bonus má priezračné až azúrové more.

Hvar, foto: Pexels

Hvar je dovolenkovou destináciou pre každého

Pre milovníkov histórie a kultúry ponúka stredoveké hradby, aristokratické paláce, kamenné uličky a elegantné námestia. Dokonca tu nájdete aj jedno z najstarších verejných divadiel v Európe, ktoré bolo založené už v roku 1612.

Aktívni cestovatelia si zasa zamilujú turistické trasy s výhľadmi na Paklené ostrovy, zatiaľ čo milovníci pokojnej dovolenky nájdu tiché útočisko v kláštoroch alebo v opustených zátokách. No na svoje si prídu aj tí, ktorí hľadajú bohatý nočný život, pretože Hvar je tiež preslávený ako „párty ostrov“.

Ak ale napríklad túžite skôr po dovolenke na Maldivách, aj pri tejto destinácii poznáme lacné alternatívy. Dozviete sa o nich v našom článku na tomto odkaze.

