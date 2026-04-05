Chorvátsko ukrýva miesto, kde to vyzerá ako na Mesiaci. Dostanete sa sem za pár hodín aj autom

Leto sa nezadržateľne blíži a s ním aj hlavná sezóna, keď mnoho Slovákov mieri do Chorvátska. Dubrovník, Zadar, Vodice či Split celkom iste stoja za návštevu. Oplatí sa však vidieť aj miesta, kam nechodí každý.
Mesačný ostrov
Ako píše Mail Online, Chorvátsko je známe bujnou zeleňou, očarujúcimi mestečkami a modrým morom, ktoré láka nahodiť plavky. Jeden z ostrovov je ale trochu iný, než na čo sú ľudia zvyknutí. Na severnej strane ostrova Pag sa krajina mení na bledú, skalnatú a takmer nadpozemskú. Z Bratislavy ste tu autom za niečo vyše 7 hodín.
Miesto tvarované vetrom pripomína skôr Mesiac ako pobrežie Jadranu. Miestni obyvatelia ho už dávno prezývajú „mesačný ostrov“ a niet sa čo diviť. Je tvorený zväčša vápencom a len zriedkavo tu natrafíte na strom, v ktorého tieni by ste sa mohli ukryť. Silné vetry z pohoria Velebit formovali túto krajinu po stáročia. Soľ zničila vegetáciu a zanechala po sebe holé, bledé skaly.
Nezvyčajná pláž
Ideálnym časom, kedy toto miesto navštíviť, je preto jar. V lete sa tu teploty šplhajú k 30 °C a skúmanie Pagu tak nemusí byť práve najpríjemnejšie. Medzi marcom a májom je tu však v priemere príjemných 13 až 20 °C, čo je ideálny čas na prechádzku a obdivovanie okolitej krajiny. Jednou z najpôsobivejších oblastí je okolie Metajny na severnom pobreží.
Neďaleko sa nachádza nezvyčajná pláž Beritnica, kde namiesto piesku či menších kamienkov nájdete hladké kamene a tri veľké balvany ležiace v plytkej vode. Za zmienku stojí aj Pagský trojuholník – tajomný geometrický útvar vytesaný do skaly, ktorý umocňuje nadpozemskú atmosféru ostrova.
Chorvátsko je ale plné krásnych miest, o ktorých mnoho ľudí nevie. Patrí medzi ne napríklad aj ostrov Mljet. Je úplným protikladom Pagu, nájdete tu husté lesy, ktoré sú súčasťou národného parku. Tajomstvom, ktoré si Chorváti neraz strážia, je aj ostrov Vis. Kedysi slúžil ako juhoslávska vojenská základňa a desaťročia bol pre turistov neprístupný.
Nahlásiť chybu v článku