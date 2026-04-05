Chorvátsko ukrýva miesto, kde to vyzerá ako na Mesiaci. Dostanete sa sem za pár hodín aj autom

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Spoznajte menej vyšliapané chodníčky v Chorvátsku.

Leto sa nezadržateľne blíži a s ním aj hlavná sezóna, keď mnoho Slovákov mieri do Chorvátska. Dubrovník, Zadar, Vodice či Split celkom iste stoja za návštevu. Oplatí sa však vidieť aj miesta, kam nechodí každý.

Mesačný ostrov

Ako píše Mail Online, Chorvátsko je známe bujnou zeleňou, očarujúcimi mestečkami a modrým morom, ktoré láka nahodiť plavky. Jeden z ostrovov je ale trochu iný, než na čo sú ľudia zvyknutí. Na severnej strane ostrova Pag sa krajina mení na bledú, skalnatú a takmer nadpozemskú. Z Bratislavy ste tu autom za niečo vyše 7 hodín.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Poznáme najprívetivejší región Chorvátska. Turistom ponúka netradičné a málo známe lokality
2.
Chorvátsko má problém, môže mu odplašiť turistov: Niektorí ľudia sa boja chodiť na obľúbené miesta
3.
„Chodia tam iba sedláci“: Slováci reagujú na otázku, či sa chystajú do Chorvátska
Zobraziť všetky články (267)

Miesto tvarované vetrom pripomína skôr Mesiac ako pobrežie Jadranu. Miestni obyvatelia ho už dávno prezývajú „mesačný ostrov“ a niet sa čo diviť. Je tvorený zväčša vápencom a len zriedkavo tu natrafíte na strom, v ktorého tieni by ste sa mohli ukryť. Silné vetry z pohoria Velebit formovali túto krajinu po stáročia. Soľ zničila vegetáciu a zanechala po sebe holé, bledé skaly.

Nezvyčajná pláž

Ideálnym časom, kedy toto miesto navštíviť, je preto jar. V lete sa tu teploty šplhajú k 30 °C a skúmanie Pagu tak nemusí byť práve najpríjemnejšie. Medzi marcom a májom je tu však v priemere príjemných 13 až 20 °C, čo je ideálny čas na prechádzku a obdivovanie okolitej krajiny. Jednou z najpôsobivejších oblastí je okolie Metajny na severnom pobreží.

Foto: Profimedia

Neďaleko sa nachádza nezvyčajná pláž Beritnica, kde namiesto piesku či menších kamienkov nájdete hladké kamene a tri veľké balvany ležiace v plytkej vode. Za zmienku stojí aj Pagský trojuholník – tajomný geometrický útvar vytesaný do skaly, ktorý umocňuje nadpozemskú atmosféru ostrova.

Chorvátsko je ale plné krásnych miest, o ktorých mnoho ľudí nevie. Patrí medzi ne napríklad aj ostrov Mljet. Je úplným protikladom Pagu, nájdete tu husté lesy, ktoré sú súčasťou národného parku. Tajomstvom, ktoré si Chorváti neraz strážia, je aj ostrov Vis. Kedysi slúžil ako juhoslávska vojenská základňa a desaťročia bol pre turistov neprístupný.

Slováci prezradili, či sa tento rok chystajú na dovolenku do Chorvátska. Pozrite si ich odpovede.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Do Chorvátska už nikdy: Naši susedia prezradili, prečo do obľúbenej destinácie už nepôjdu

Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
1 na 1
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Druhá svetová vojna
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

