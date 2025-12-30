Chcela opraviť fresku, vznikol z toho omyl, ktorý rozosmial milióny ľudí. Zomrela neúspešná reštaurátorka Cecilia

Vo veku 94 rokov zomrela v pondelok španielska seniorka Cecilia Giménezová, ktorá sa v roku 2012 dostala do centra pozornosti pre neúspešný pokus zreštaurovať poškodenú fresku „Ecce Homo“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a webu Euronews.
„Opičí Kristus“
Giménezovej pokus zmenil pôvodnú Kristovu podobu na nepoznanie a „obnovená“ freska dostala prezývku „Opičí Kristus“. To vyvolalo tiež záplavu online reakcií, mémov a paródií. Pôvodný obraz miestneho umelca Elíasa Garcíu Martineza zo začiatku 20. storočia Ecce Homo nepopierateľne preslávila a vďaka tomu sa stala popovým fenoménom.
Návrat k originálu už nebol technicky možný bez veľkého rizika poškodenia. Mesto Borja sa po dohode s cirkevnými predstaviteľmi rozhodlo, že nový vzhľad je súčasťou histórie diela.
🔴La pintora de la fallida restauración del Ecce Homo de Borja, Cecilia Giménez, ha fallecido a los 94 años de edad
Saltó a la fama mundial en 2012 cuando repintó una dañada obra en una iglesia de la localidad, en el Santuario de la Misericordia pic.twitter.com/ZJJtFo064X
— RTVEAragón (@RTVEaragon) December 29, 2025
Premaľovala ho s najlepšími úmyslami
Kontroverzia rýchlo premenila kostol na turistickú destináciu a nasledujúci rok tam zavítalo približne 57-tisíc návštevníkov. Pre mesto to tiež znamená ekonomický prínos.
Giménezovej smrť potvrdila v príspevku na Facebooku nadácia, ktorá spravuje kostol Svätyňa milosrdenstva s obrazom. Nadácia ju označila za „jednu z najznámejších osobností roku 2012“ a poznamenala, že sa „s najlepšími úmyslami rozhodla premaľovať“ fresku vzhľadom na jej zlý stav.
Ako uznanie za jej úsilie ju starosta Eduardo Arilla na Facebooku označil za jednu z najobľúbenejších obyvateľov mesta. „Jej nekonečná štedrosť sa odráža v tom, čo sme dokázali urobiť vďaka všetkému, čo prinieslo Ecce Homo. Odpočívaj v pokoji, Cecilia, vždy si ťa budeme pamätať,“ napísal.
Nahlásiť chybu v článku