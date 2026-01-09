Chyba v energopomoci: Zákon má vážnu dieru, vláda na poslednú chvíľu pláta pochybenia. Ľudia v tom majú zmätok

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
SITA
Ochrana pred zdražovaním sa rozširuje.

Vláda v piatok schválila úpravu pravidiel regulácie cien energií, ktorou rozširuje okruh odberateľov tepla s nárokom na cenovú ochranu v roku 2026. Ide o doplnenie nariadenia vlády, ktoré už stanovuje maximálne ceny časti regulovanej dodávky elektriny, plynu a tepla pre vybraných zraniteľných odberateľov.

Novela reaguje na situácie, v ktorých sa v určitých typoch nehnuteľností neposkytuje adresná energopomoc, a má zabrániť tomu, aby tieto domácnosti zostali bez ochrany pred prudkým rastom cien tepla. Podľa materiálu, ktorý predložila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková, sa cenová regulácia po novom rozšíri aj na odberateľov tepla v bytových domoch vo výlučnom vlastníctve obcí, vyšších územných celkov či nimi založených organizácií.

Ochrana sa rozšíri aj na nájomné bývanie a štátne objekty

Zahrnuté budú aj bytové domy s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania, nehnuteľnosti, ktoré sa síce nečlenia na byty, no už v minulosti podliehali regulácii cien tepla, ako aj objekty vo vlastníctve štátu alebo štátnych spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou.

Spoločným menovateľom všetkých týchto prípadov je, že sa v nich neuplatňuje adresná energopomoc. Zásadným prvkom schválenej úpravy je aj spôsob určenia maximálnej ceny tepla pre tieto skupiny odberateľov. Na rok 2026 sa má cena zastropovať na úrovni limitu nárastu ceny tepla podľa osobitného vládneho nariadenia, ktoré definuje maximálny prípustný rast regulovaných cien.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Prakticky to znamená, že dodávatelia tepla nebudú môcť preniesť na dotknutých odberateľov plné zvýšenie nákladov, ak by prekročilo zákonom stanovený limit. V dôvodovej správe vláda zdôrazňuje, že bez tohto doplnenia by nebolo možné zabezpečiť ochranu vybraných skupín koncových odberateľov tepla.

Cieľom je zabrániť nerovnostiam medzi domácnosťami

V praxi by tak hrozilo, že obyvatelia nájomných bytov či bytových domov vlastnených verejným sektorom by čelili vyšším účtom než domácnosti, ktoré spadajú pod systém adresnej pomoci. Cieľom prijatého riešenia je podľa materiálu zabrániť takýmto nerovnostiam a zachovať sociálne únosnú úroveň cien tepla aj v roku 2026.

Úprava má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, čo má zabezpečiť, aby sa cenová regulácia mohla uplatňovať bez časového sklzu. Vláda týmto krokom potvrdzuje pokračovanie politiky regulácie cien energií pre vybrané skupiny odberateľov aj po roku 2025, hoci súčasne ponecháva adresnú energopomoc ako preferovaný nástroj cielenej podpory tam, kde je možné ju aplikovať.

