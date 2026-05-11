Veľká novinka v slovenskej reprezentácii. Po 14 rokoch sa má na jej čelo vrátiť známe meno

Tréner Vladimír Weiss st. má znova viesť slovenskú futbalovú reprezentáciu. Podľa medializovaných informácií sa má na toto miesto vrátiť po 14-ročnej prestávke a nahradiť Francesca Calzonu.
O novinke informuje portál ŠPORT.sk s tým, že sa čaká na potvrdenie Slovenským futbalovým zväzom, ku ktorému by malo dôjsť v utorok, kedy zasadne Výkonný zbor SFZ.
Calzona opustil post po takmer štvorročnom období
Francesco Calzona prezradil, že sa chce vrátiť ku klubovému futbalu a momentálne zvažuje svoje možnosti. „Taliansko má prioritu, hoci mi nevadí ani ďalšia skúsenosť v zahraničí. Na Slovensku to bola fantastická skúsenosť. Séria A je takticky náročná, pretože tréneri sú veľmi dobre pripravení, je tu toľko talentovaných kormidelníkov,“ uviedol.
„Preferujem štýl futbalu, ktorý ľudí baví. Potrebujem mať pocit, že môžem vyhrať proti komukoľvek. Na Slovensku som sa snažil presadiť tento štýl a čiastočne sa nám to podarilo. Ak zhodnotím svoje takmer štyri roky na Slovensku, som veľmi spokojný s tým, čo som dosiahol,“ citovala jeho slová TASR.
