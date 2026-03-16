Energošeky majú splatnosť 45 dní. Ak ste to nestihli, o peniaze neprídete, vraví ministerstvo

Do schránok tisícov domácností už dorazili energošeky, teda poukazy na pomoc s úhradou nákladov na teplo. Mnohí ich však môžu odložiť bokom bez toho, aby si všimli rozhodujúci detail: platnosť je časovo obmedzená a po jej uplynutí nárok definitívne zaniká. O peniaze však ľudia neprídu.
Energošek si môžete uplatniť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty, a to do 45 dní odo dňa dátumu uvedeného priamo na poukaze. Rozhodujúci je dátum vytlačený na dokumente, nie deň, keď vám bol doručený do schránky. Ak túto lehotu nestihnete, poukaz už nebude možné preplatiť. Štát však na túto možnosť myslel.
Peniaze dostanete pri ďalšom šeku
Ministerstvo pre portál Korzár vysvetlilo, že systém energopoukážok bol nastavený tak, aby sa pomoc vyplácala prostredníctvom pošty. Pri nevyzdvihnutých poukazoch sa preto postupuje podľa jej pravidiel.
To však podľa rezortu neznamená, že domácnosti o pomoc prídu. „Občania však o svoju pomoc neprídu, suma im bude kumulatívne vyplatená pri najbližšom zasielaní energopoukážok,“ uviedla pre Korzár hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík.
V praxi to podľa nej znamená, že ak si domácnosť nestihne vybrať aktuálnu poukážku, príslušná suma sa pripočíta k ďalšej energopomoci, ktorú štát bude vyplácať v nasledujúcom období.
