Video ukazuje, čo sa deje so špinavým riadom v umývačke: Možno sa vám z toho dvihne žalúdok, niektorí sú v šoku

Umývačka riadu môže byť dobrým pomocníkom v domácnosti. Dokáže nás zbaviť neobľúbenej činnosti a ušetriť kopec času. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, ako to vyzerá v jej vnútri, keď robí svoju prácu? Mirror upozornil na video profilu na TikToku s názvom Warped Perception, ktorý zdieľal unikátne zábery priamo z umývačky.

Ako to vyzerá, keď sa GoPro kamera zatvorí do umývačky so špinavým riadom a zapneme ju? Skvelou správou je, že nemusíme hádať. Stačí, ak si to pozrieme vo videu.

Netušili, ako umývačka funguje

4-minútový záznam ukazuje hodinový cyklus umývačky riadu, a teda môžeme na vlastné oči vidieť, ako sa napríklad zo špinavých tanierov stanú čisté.

Niektorí ľudia sa v komentároch zdôverili s tým, že ich prekvapilo, ako vlastne umývačka riadu pracuje. „Myslela som si, že je vo vnútri špongia,“ zdôverila sa jedna používateľka sociálnej siete.

Nie všetci jej fandia

Mnohí sa pozastavili nad množstvom vody, ktorá v umývačke pretečie. Dá sa teda povedať, že aj tento zdanlivo obyčajný spotrebič rozdelil ľudí do dvoch kategórií. Kým niektorí na umývačku nedajú dopustiť, ďalší budú radšej umývať riad ručne.

Používateľov zaujal najmä tanier zašpinený so zelenou omáčkou. „Prisahala by som, že nevyjde von čistý,“ napísal niekto. Ďalší dodal, že umývačka riadu je dobrá vec, avšak najskôr treba z riadu odstrániť zvyšky jedla. Pohľad na to, ako ich dáva preč striekajúca voda nemusí byť najpríjemnejší.