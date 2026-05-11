Dua Lipa žaluje Samsung za to, že použil jej fotku na obaloch od televízorov. Žiada milióny

Speváčka Dua Lipa podala žalobu na spoločnosť Samsung vo výške 15 miliónov dolárov (takmer 13 miliónov eur), v ktorej ju obvinila z použitia jej fotografie na obaloch televízorov bez povolenia alebo kompenzácie, informuje web Variety.
V žalobe sa tiež spomínajú autorské práva, porušenie ochranných známok a neoprávnené komerčné použitie jej podobizne.
Opakovane požadovala, aby fotografiu stiahli
Podľa Variety spoločnosť Samsung minulý rok použila fotografiu Dua Lipy na televíznych prijímačoch. Speváčka sa o tom dozvedela v júni 2025 a opakovane požadovala, aby fotografiu stiahli, no výrobky s takýmto balením sa podľa jej právnikov naďalej predávajú.
V súdnych dokumentoch sa uvádza, že spoločnosť profitovala z používania speváčkinej fotografie na vytvorenie dojmu, že propaguje produkty spoločnosti Samsung. Právnici tiež uviedli príklady príspevkov na sociálnej sieti X, kde používatelia písali, že sú pripravení kúpiť si televízor kvôli speváčkinej fotografii na krabici.
Yesterday, Dua Lipa sued Samsung for using her image on TV boxes without permission.
She seeks actual damages of at least $15 million.
She alleges straightforward claims for violating her publicity rights and false endorsement, in addition to copyright and trademark claims.… pic.twitter.com/tUkJ5xg5cn
— Rob Freund (@RobertFreundLaw) May 9, 2026
Dua Lipa tvrdí, že vlastní autorské práva k použitej fotografii, ktorá bola urobená v zákulisí festivalu Austin City Limits v roku 2024. Spoločnosť Samsung sa k žalobe zatiaľ oficiálne nevyjadrila.
