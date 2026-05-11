Muž na východnom Slovensku mal zákaz šoférovania do roku 2109. Cez víkend ho polícia dolapila dvakrát

Foto: Screen Facebook (Polícia SR - Košický kraj)

Zuzana Veslíková
TASR
"Jeden víkend, dve nebezpečné jazdy a vodič, ktorý za volant vôbec sadnúť nemal," opisuje prípad polícia.

Vodič, ktorý mal doživotný zákaz šoférovať, sa policajným hliadkam na Spiši snažil opakovane uniknúť, v súčasnosti už však čelí obvineniu. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová informovala, že najskôr zaznamenali dramatický útek pred policajtmi v piatok večer v Markušovciach. O dva dni neskôr sa ďalšia jeho nebezpečná jazda skončila nárazom do služobného vozidla.

„Prvý incident sa odohral v piatok večer v Markušovciach, okres Spišská Nová Ves. Policajná hliadka si všimla vozidlo Škoda Fabia, ktorého vodič po spozorovaní policajtov prudko zrýchlil a začal unikať. Policajti okamžite začali vozidlo prenasledovať. Vodič však opakovane na výzvy na zastavenie vozidla nereagoval a pokračoval v jazde,“ uviedla hovorkyňa.

Naháňačka sa skončila až na jednej z ulíc v Markušovciach, kde vodič ďalej pokračovať nemohol, zastavil ho rozostavaný most. Policajti mu následne obmedzili osobnú slobodu. Vozidlo sa však dalo do pohybu a narazilo do zábran mosta aj napriek tomu, že vodič zatiahol ručnú brzdu.

Na policajtov čakalo prekvapenie

Následnou lustráciou policajti zistili, že muž má uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do roku 2109. „Navyše odmietol dychovú skúšku a súdmi boli vydané príkazy na jeho zatknutie pre ďalšiu trestnú činnosť,“ dodala Illésová.

Voči mužovi policajti vzniesli obvinenie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súvislosti s odmietnutím dychovej skúšky. Sudca však v sobotu rozhodol o jeho prepustení.

Tým to neskončilo

„Ani to však zrejme nebolo dostatočným varovaním. V nedeľu policajná hliadka spozorovala rovnaké vozidlo v smere z Gelnice na Jaklovce a pokúsila sa ho zastaviť. Vodič pri snahe uniknúť narazil do služobného vozidla Policajného zboru. Následne z auta vyskočil a dal sa na útek, policajti ho však krátko nato zadržali,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že dychová skúška u vodiča preukázala takmer 1,8 promile v dychu.

Šoférovi znova obmedzili osobnú slobodu a momentálne s ním vykonávajú potrebné procesné úkony. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi voči nemu vzniesol obvinenie pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lidl sťahuje z predaja výrobok, ktorý môžete mať doma v mrazničke. Môže obsahovať cudzí predmet

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac