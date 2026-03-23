V schránke našli USB s rodnými číslami Slovákov: SaS hlási veľký únik citlivých údajov, žiada hlavu ministerky

Foto: TASR/Jakub Kotian

Lucia Mužlová
SITA
Únik dôležitých dát Slovákov.

Do slovenských domácností prišli energopoukážky, ktoré majú zmierniť dosahy rastúcich cien tepla a teplej vody, Ministerstvo hospodárstva SR ubezpečovalo, že má údaje SLovákov, na základe ktorých energopomoc priraďuje, a že nedôjde k ich zneužitiu. To sa však podľa strany SaS teraz zmenilo.

Na tlačovej besede predstavitelia SaS informovali, že z ministerstva hospodárstva unikli osobné údaje s rodnými číslami vyše 20-tisíc ľudí.

USB kľúč s údajmi mal do schránky dostať poslanec Karol Galek. Ide o dáta ľudí, ktorí odmietli zber ich údajov za účelom poskytnutia energopomoci od štátu.

„Za toto musí ministerka Saková odstúpiť,“ konštatoval na tlačovej besede Galek. Predseda SaS Branislav Gröhling hovorí o zlyhaní ministerky Sakovej a pripravujú trestné oznámenie. V registri rezortu hospodárstva sú údaje o tom, kto má nárok na energopomoc na základe platu, bývania, dávok a podobne.

Podľa Galeka je paradoxom celej situácie to, že podľa obsahu súboru má ísť práve o ľudí, ktorí žiadali, aby ich údaje neboli ďalej spracúvané. Podľa neho je o to vážnejšie, že ide práve o osoby, ktoré žiadali o vyradenie z databáz.

Chaos v energopomoci

Marián Viskupič upozornil na chaos na ministerstve. „Všetko sa naplnilo. Je chaos. To ste videli všetci. Sú oneskorenia, sú výpadky. Bol aj hackerský útok. A áno, svetom kolujú mená, priezviská, rodné čísla, čo je jasné zneužitie údajov. Pikantné na tomto je, že je to práve zoznam ľudí, ktorí vyjadrili nesúhlas s poskytnutím svojich údajov. Navyše toto všetko, tento systém, ktorý aj teraz takto fatálne zlyhal, nás stál 17 miliónov €. Ďalšie milióny celý systém stál na call centrách, ďalšie milióny na platoch a nákladoch na okresných úradoch.“ vyhlásil Viskupič.

Predseda SaS na tlačovej konferencii označil situáciu za zásadné zlyhanie vedenia ministerstva hospodárstva a vyzval ministerku Denisu Sakovú, aby sa k veci vyjadrila ešte v ten deň.

Žiadajú odstúpenie Sakovej

„Toto je naozaj na odstúpenie pani ministerky Sakovej,“ uviedol. Dodal, že strana chce počkať na vysvetlenie ministerky, no zároveň bude zvažovať ďalšie kroky vrátane trestného oznámenia a prípadného odvolávania ministerky.

Predstavitelia SaS pripustili, že budú konzultovať aj možnosti ďalšieho postupu pre dotknutých ľudí. Zároveň upozornili, že ak sa podľa nich takýmto spôsobom údaje dostali mimo kontrolu štátu, mohlo by ísť o závažné porušenie zákona.

SaS vyzvala ministerku hospodárstva, aby bezodkladne vysvetlila, ako mohlo dôjsť k tomu, že osobné údaje ľudí, ktorí podľa opozície žiadali o vyradenie z databáz, sa mali objaviť na anonymne doručenom USB kľúči.

S otázkami sme sa obrátili aj na ministerstvo hospodárstva. V prípade odpovede budeme článok aktualizovať.

Zamestnanci môžu skákať od radosti: Ak pôjdete do práce v tieto dni, dostanete príplatky

Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili

