V schránke našli USB s rodnými číslami Slovákov: SaS hlási veľký únik citlivých údajov, žiada hlavu ministerky

Do slovenských domácností prišli energopoukážky, ktoré majú zmierniť dosahy rastúcich cien tepla a teplej vody, Ministerstvo hospodárstva SR ubezpečovalo, že má údaje SLovákov, na základe ktorých energopomoc priraďuje, a že nedôjde k ich zneužitiu. To sa však podľa strany SaS teraz zmenilo.
Na tlačovej besede predstavitelia SaS informovali, že z ministerstva hospodárstva unikli osobné údaje s rodnými číslami vyše 20-tisíc ľudí.
USB kľúč s údajmi mal do schránky dostať poslanec Karol Galek. Ide o dáta ľudí, ktorí odmietli zber ich údajov za účelom poskytnutia energopomoci od štátu.
„Za toto musí ministerka Saková odstúpiť,“ konštatoval na tlačovej besede Galek. Predseda SaS Branislav Gröhling hovorí o zlyhaní ministerky Sakovej a pripravujú trestné oznámenie. V registri rezortu hospodárstva sú údaje o tom, kto má nárok na energopomoc na základe platu, bývania, dávok a podobne.
Podľa Galeka je paradoxom celej situácie to, že podľa obsahu súboru má ísť práve o ľudí, ktorí žiadali, aby ich údaje neboli ďalej spracúvané. Podľa neho je o to vážnejšie, že ide práve o osoby, ktoré žiadali o vyradenie z databáz.
Chaos v energopomoci
Marián Viskupič upozornil na chaos na ministerstve. „Všetko sa naplnilo. Je chaos. To ste videli všetci. Sú oneskorenia, sú výpadky. Bol aj hackerský útok. A áno, svetom kolujú mená, priezviská, rodné čísla, čo je jasné zneužitie údajov. Pikantné na tomto je, že je to práve zoznam ľudí, ktorí vyjadrili nesúhlas s poskytnutím svojich údajov. Navyše toto všetko, tento systém, ktorý aj teraz takto fatálne zlyhal, nás stál 17 miliónov €. Ďalšie milióny celý systém stál na call centrách, ďalšie milióny na platoch a nákladoch na okresných úradoch.“ vyhlásil Viskupič.
Predseda SaS na tlačovej konferencii označil situáciu za zásadné zlyhanie vedenia ministerstva hospodárstva a vyzval ministerku Denisu Sakovú, aby sa k veci vyjadrila ešte v ten deň.
Žiadajú odstúpenie Sakovej
„Toto je naozaj na odstúpenie pani ministerky Sakovej,“ uviedol. Dodal, že strana chce počkať na vysvetlenie ministerky, no zároveň bude zvažovať ďalšie kroky vrátane trestného oznámenia a prípadného odvolávania ministerky.
Predstavitelia SaS pripustili, že budú konzultovať aj možnosti ďalšieho postupu pre dotknutých ľudí. Zároveň upozornili, že ak sa podľa nich takýmto spôsobom údaje dostali mimo kontrolu štátu, mohlo by ísť o závažné porušenie zákona.
SaS vyzvala ministerku hospodárstva, aby bezodkladne vysvetlila, ako mohlo dôjsť k tomu, že osobné údaje ľudí, ktorí podľa opozície žiadali o vyradenie z databáz, sa mali objaviť na anonymne doručenom USB kľúči.
S otázkami sme sa obrátili aj na ministerstvo hospodárstva. V prípade odpovede budeme článok aktualizovať.
