Pošta mení pravidlo pri posielaní zásielok. Pri konkrétnom spôsobe platby dokonca ušetríte

Ak využívate službu ePodací hárok, pripravte sa na zmenu. Slovenská pošta mení zaužívané pravidlo. Dôvod je jasný.
Skracuje sa doba podania po zaplatení
Ako informuje portál Živé, ak si pri službe ePodací hárok zaplatíte poštovné cez internet, upravuje sa jeho platnosť a skracuje sa z desiatich dní na sedem. To znamená, že klienti budú mať sedem dní na odoslanie takejto zásielky.
Podľa údajov Slovenskej pošty až 99,7 % klientov svoje zásielky odosielalo v lehote do siedmich dní, práve preto sa rozhodla pristúpiť k tomuto kroku.
Živé navyše pripomína, že pri úhrade poštovného vopred online je v priemere o 20 centov lacnejšie, než priamo na pošte. Ak tak spravíte, nezabudnite si ustriehnuť počet dní na odoslanie, aby ste ho nepremeškali.
Služba ePodací lístok funguje na báze vytvorenia adresného štítka, vďaka čomu bude podanie zásielky rýchlejšie, keďže sa pri okienku nebudete musieť zdržiavať, sľubuje Slovenská pošta.
