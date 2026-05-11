„Sklamanie a hnev.“ Žena pre drobný poplatok vo výške 4,61 € ostala bez domu

mama neplatí dlh

Reprofoto: TikTok.com (@kellyfamilyfinance)

Michaela Olexová
Používate pri platení kreditnú alebo debetnú kartu? A ak používate tú kreditnú, dávate si pozor na to, či máte vyplatené úplne všetko?

Ide o otázku, ktorá je v kontexte dnešného príbehu naozaj dôležitá. Ak si totiž nedáte pozor na to, či ste banke vrátili všetky peniaze, môže sa vám to poriadne vypomstiť. A to až tak, že môžete prísť o možnosť vziať si hypotéku na dom. Svoje o tom vie Britka Kelly Milesová, ktorá sa spolu so svojím bývalým partnerom rozhodla urobiť veľký krok.

Na Slovensku je trend platenia kreditnou kartou o niečo slabší než napríklad v Spojených štátoch či v Spojenom kráľovstve. Kým u nás vlastní približne 85 percent ľudí debetnú kartu, na Západe sú kreditné karty bežnou súčasťou života.

Mnohí Slováci pritom stále nechápu, prečo ľudia na Západe tak veľmi obľubujú „kreditky“. Ako napísal  The Sun, v USA či v Británii však kreditná história často slúži ako akási vizitka klienta pre banky. Zamestnanci v banke si pozrú kreditné skóre klienta a posúdia, či je schopný splácať požičané peniaze zodpovedne.

Kúpila iPad mini za 578 eur a myslela si, že všetko splatila

Ak ste pre banku dôveryhodným klientom, môžete získať výhodnejší úrok, lepšie podmienky či ďalšie benefity. Problém nastáva, ak úver nesplatíte načas. V takom prípade sa v systéme zapíšete ako nespoľahlivý klient.

A presne to sa stalo Kelly Milesovej, ktorá rok pred snahou o získanie úveru kúpila narodeninový darček pre svojho vtedajšieho partnera. Rozhodla sa pre iPad mini za 500 libier (približne 578 eur). Zariadenie si zaobstarala prostredníctvom služby „kúp teraz, zaplať neskôr“ a nasledujúcich šesť mesiacov splátky poctivo uhrádzala.

Hypotéka na nehnuteľnosť
Ilustračná foto: Pexels

Súčasťou kúpy však bol poplatok za doručenie. Išlo o sumu 3,99 libry, teda približne 4,61 eura. Keďže však táto položka nebola zahrnutá v rozpise splátok, žena z anglického Portsmouthu ju neuhradila. Neskôr sa jej to stalo osudným.

Z drobného nedoplatku sa stala čierna škvrna v jej úverovom registri. A keď o rok neskôr žiadala o hypotéku, práve to banku presvedčilo, aby jej žiadosť zamietla.

Čierna škvrna v jej histórii ostala zapísaná roky

