Ťažba ropy klesla na najnižšiu úroveň za viac než štvrťstoročie. Znížila sa o vyše 800-tisíc barelov denne

Produkcia ropy v členských štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) klesla v apríli o vyše 800-tisíc barelov denne (1 barel = 159 litrov) na tesne nad 20 miliónov barelov za deň. To je najnižší objem produkcie v štátoch OPEC za viac než štvrťstoročie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá vychádzala zo svojich výpočtov.
Štáty OPEC vyťažili v apríli celkovo 20,04 milióna barelov ropy denne. To je o 830-tisíc barelov menej než v marci a najnižší objem produkcie bez započítania zmien v počte členov minimálne od roku 2000. Objem produkcie bol nižší aj v porovnaní s pandemickým rokom 2020, keď sa dopyt po rope prepadol.
Čo za to môže?
Dôvodom je útok USA a Izraela na Irán z konca februára, na čo Teherán reagoval zablokovaním Hormuzského prielivu, ktorým sa prepravuje pätina svetovej produkcie ropy. To obmedzilo štátom OPEC vývoz, a tým aj produkciu.
Už marcový objem produkcie bol revidovaný oproti odhadom smerom nadol, a to o 700-tisíc barelov denne. Príčinou bola revízia produkcie kľúčového člena OPEC, Saudskej Arábie.
Osem členských štátov ropného zoskupenia OPEC+, ktoré zahrnuje štáty OPEC a ďalších producentov ako Rusko, sa od apríla plánovalo opätovne vrátiť k zvyšovaniu produkcie. Útok na Irán a následné zablokovanie Hormuzského prielivu však ropným producentom znemožnilo tieto plány naplniť.
Najvýraznejší pokles ťažby ropy zaznamenal zo štátov OPEC v apríli Kuvajt. Výrazný pokles vykázali aj Saudská Arábia a Irak. Jedinou krajinou z Perzského zálivu, ktorej sa podarilo produkciu zvýšiť, boli Spojené arabské emiráty (SAE). Apríl bol však posledným mesiacom, v ktorom OPEC zahrnoval aj SAE. Tie sa totiž od 1. mája rozhodli z OPEC vystúpiť.
