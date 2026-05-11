Tri európske krajiny odmietajú odvysielať Eurovíziu. Uskutoční sa u našich susedov

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
TASR
Dôvodom je účasť Izraela.

Verejnoprávni vysielatelia Španielska, Írska a Slovinska v pondelok oznámili, že nebudú na svojich obrazovkách vysielať súťaž Eurovision Song Contest, ktorú bojkotujú kvôli účasti Izraela. V Holandsku a na Islande budú súťaž vysielať, hoci sa k bojkotu tiež pridali. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP. 

Televízie nasadili alternatívny program

„Počas nasledujúcich 10 dní bude namiesto cirkusu Eurovízie národný televízny program zafarbený tematickou sériou programov ‚Hlasy Palestíny‘,“ uviedol slovinský vysielateľ RTV.

Írska RTE bude v utorok, v deň prvého semifinále, vysielať komédiu a počas druhého semifinále vo štvrtok reláciu „Koniec sveta s fazuľou“, v ktorej víťazka Eurovízie z roku 1993 Niamh Kavanaghová zažíva v Nórsku život pastierky sobov. Počas finále pôjde epizóda populárneho sitcomu z 90. rokov „Father Ted“ s tematikou Eurovízie.

Španielska RTVE bude namiesto prenosu finále vysielať vlastný hudobný špeciál „Dom hudby“. Najväčšie hudobné podujatie na svete bojkotuje päť členských krajín Európskej vysielacej únie (EBU), ktorá je hlavným organizátorom.

Rozhodli sa tak na znak protestu proti účasti Izraela a jeho bombardovaniu Pásma Gazy ako odvetu za teroristický útok hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Na bojkot súťaže vyzvalo viac ako 1000 umelcov alebo skupín vrátane Briana Ena, Petra Gabriela a Massive Attack.

Mimovládna organizácia Amnesty International uviedla, že neschopnosť EBU vyradiť Izrael, ako to urobila s Ruskom po jeho invázii na Ukrajinu v roku 2022, bola „akt zbabelosti a ukážkou očividného dvojakého metra“.

 

Najmenší počet účastníkov za posledné desaťročia

Tento rok súťaží 35 krajín, čo je najmenej od rozšírenia počtu účastníkov v roku 2004. Pesničková súťaž Eurovízie sa prvýkrát konala v roku 1956 vo švajčiarskom Lugane.

Vo Viedni sa očakávajú propalestínske aj proizraelské demonštrácie, kvôli ktorým v meste sprísnili bezpečnostné opatrenia. Vo finále majú zaručené miesto zástupcovia Nemecka, Francúzska, Talianska a Británie ako členovia tzv. Veľkej päťky (spolu so Španielskom, ktoré však súťaž bojkotuje) a istý je aj rakúsky spevák Cosmó, pretože predchádzajúci ročník vyhral domáci spevák JJ alias Johannes Pietsch.

Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
