Chaos v cestovaní vlakom pre seniorov: Kde vám stačí preukaz a kde riskujete, že si za cestu priplatíte?

Foto: TASR - Pavel Neubauer / Pexels

Dana Kleinová
Seniori doplácajú na rušenie pokladníc, mnohí o dôležitej výnimke netušia.

Nové opatrenia mali cestovanie vlakom zjednodušiť, zdá sa však, že ho naopak skomplikovali. Najväčšie problémy pritom majú staršie generácie, ktoré nie sú zručné v používaní internetu alebo žijú na miestach, kde zatvorili pokladnice a najbližšia pošta je od železničnej stanice príliš ďaleko.

Minulý rok ZSSK informovala o tom, že plánuje zjednodušiť cestovanie pre tých, ktorí majú nárok na bezplatné lístky. Od 1. augusta tak došlo k zmene, ktorá sa týka regionálnej dopravy. Cestujúci s nárokom na 100 % zľavu z cestovného už viac nepotrebujú tzv. nulový cestovný lístok pri nástupe do vlakov. Stačí im platný preukaz ZSSK, ktorý ich oprávňuje cestovať vlakmi s touto zľavou.

Ilustračná foto: TASR – František Iván

Háčik, ktorý robí problémy

Zmena sa týka všetkých držiteľov platného nároku na 100 % zľavu v regionálnych vlakoch kategórií Os, REX a Zr – teda osobné vlaky, regionálne expresy a zrýchlené vlaky. Naopak, zmena sa netýka diaľkových vlakov (Ex, R, EC), kde naďalej ostáva povinnosťou cestujúcich vyzdvihnúť si bezplatný lístok.

V prípade týchto vlakov si tak musia kúpiť bezplatný lístok buď online alebo osobne, pričom obe možnosti nie sú pre túto vekovú kategóriu úplne jednoduché. Ako upozornil portál Kryptomagazin, ZSSK v posledných mesiacoch zrušila predaj cestovných lístkov na desiatkach železničných staníc po celom Slovensku, pričom železničná spoločnosť odporúča cestujúcim zakúpiť si lístky online.

Namiesto bezplatného zľavnený

Táto možnosť môže byť pre množstvo seniorov stresujúca. Niektorí nemajú zručnosti na kúpu cestovného lístka a iní dokonca ani nemajú smartfón a tým pádom pripojenie k internetu. Ostáva im tak možnosť kúpiť si lístok na pošte alebo priamo vo vlaku. Na pošte však nie je možné zakúpiť bezplatný lístok, ale len zľavnený.

Existujú tak seniori, ktorí síce majú nárok na to cestovať zadarmo, v skutočnosti túto možnosť nevyužívajú. Ak totiž cestujú diaľkovými vlakmi, stoja pred dilemou či si kúpiť bezplatný lístok digitálne, alebo si ho zakúpiť na pobočke pošty, ktorá sa môže nachádzať ďaleko od ich domova aj železničnej stanice. Poslednou možnosťou je kúpa SMS lístka, no v tomto prípade nie je možné vybaviť lístok bezplatne.

Navyše, ďalšia skutočnosť, ktorá obmedzuje cestovanie seniorov, je neinformovanosť. Mnohí sa totiž obávajú, že ak nastúpia do vlaku bez lístka, postihne ich pokuta vo výške desiatok eur, alebo ich pri kúpe lístka bude čakať servisný poplatok 3 eurá. Ako však informovala ZSSK, seniori majú pri kúpe cestovného lístka so 100 % zľavou pre cestujúcich od 62 rokov, pre osoby od 70 rokov a držiteľov preukazu ŤZP-S výnimku a poplatok za servis neplatia.

Kúpa lístka vo vlaku je zároveň riskom sama o sebe. V diaľkových vlakoch (R, Ex) je totiž počet bezplatných lístkov na každý spoj limitovaný a môže sa stať, že sprievodca nebude môcť vydať nulový lístok a senior si bude musieť kúpiť klasický zľavnený lístok za peniaze.

