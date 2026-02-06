V meste na strednom Slovensku zavreli predajné miesto na stanici: Ľudia platia 3 eurá navyše, primátor chce riešenie

Železničná spoločnosť Slovensko plánuje v roku 2026 optimalizovať počet zamestnancov, pričom počíta aj s hromadným prepúšťaním. Spoločnosť tento krok odôvodňuje zmenami v organizácii práce, rozvojom digitálnych predajných kanálov a potrebou zosúladiť počet a štruktúru pracovných miest s reálnym objemom práce a dostupnými finančnými zdrojmi.
Ako informovala TASR, ZSSK v uplynulých obdobiach prijala viacero opatrení na znižovanie nákladov, no pri časti činností došlo k trvalému poklesu potreby práce. Podľa hovorcu spoločnosti Jána Bačeka je cieľom udržať finančnú stabilitu a dlhodobú udržateľnosť fungovania v prostredí konsolidácie verejných financií a postupnej liberalizácie osobnej železničnej dopravy, kde bude rozhodujúca efektívnosť, nákladová disciplína a kvalita služieb.
Prepúšťanie má začať na jar 2026
Hromadné prepúšťanie plánuje dopravca realizovať v priebehu roka 2026, s predpokladaným začiatkom v apríli. Dotkne sa najmä vybraných pozícií v predaji cestovných dokladov a súvisiacich činností, ako aj časti administratívnych a podporných miest. Tento režim sa podľa ZSSK netýka kľúčových prevádzkových profesií, ktoré zabezpečujú každodennú osobnú železničnú dopravu.
„Plánovaný počet zrušených pozícií bude predstavovať nízke jednotky percent z celkového počtu zamestnancov ZSSK. Ide o časovo ohraničený a riadený postup, ktorý vyplýva zo zosúladenia objemu práce, potreby niektorých aktivít a plánovaného fungovania spoločnosti v roku 2026,“ uviedol Baček.
ZSSK deklaruje, že postupuje v súlade s platnou legislatívou, Zákonníkom práce aj kolektívnou zmluvou. Dialóg so zástupcami zamestnancov, akcionárom Ministerstvom dopravy SR a s príslušnými inštitúciami podľa spoločnosti prebieha v zákonnom rámci.
Dopravca zároveň poskytuje zamestnancom podporu prostredníctvom Podporného programu pre zamestnancov Outplacement, zameraného na poradenstvo a pomoc pri uplatnení sa na trhu práce. Podľa ZSSK nemá mať prepúšťanie vplyv na rozsah osobnej železničnej dopravy ani na poskytovanie služieb cestujúcim.
Rušenie predaja lístkov v menších staniciach
Optimalizácia sa netýka len pracovných miest, ale aj siete fyzických predajných miest. Pre dlhodobo klesajúci počet lístkov vydaných na prepážkach ukončila ZSSK predaj cestovných dokladov napríklad v stanici Sabinov. Cestujúci tam majú po novom k dispozícii nástupné miesto do vlaku bez obsluhy predajného miesta, pričom najbližšia predajňa ZSSK sa nachádza v Lipanoch.
Podľa stanoviska odboru komunikácie spoločnosti zákazníci čoraz viac uprednostňujú nákup lístkov online pred nákupom na fyzických predajných miestach. Z pohľadu počtu vydaných lístkov aj tržieb dominuje digitálny predaj, čo ZSSK núti pravidelne prehodnocovať efektivitu kamenných predajní. Cestujúcim odporúča využívať mobilnú aplikáciu, webovú stránku alebo SMS lístok.
Väčšina cestujúcich už využíva digitálne kanály
Podiel predaja cestovných lístkov prostredníctvom digitálnych kanálov v ZSSK dlhodobo rastie. Online predaj v súčasnosti využíva približne 61 percent cestujúcich, zhruba tretina si lístky kupuje na fyzických predajných miestach a približne päť percent predaja ostáva u vlakvedúcich vo vlaku s poplatkom za servis.
Od začiatku februára má ZSSK na Slovensku celkovo 66 fyzických predajných miest. Ďalšou možnosťou nákupu cestovných dokladov je okrem online prostredia aj SMS lístok alebo kúpa lístka na pobočkách Slovenskej pošty. Dopravca tvrdí, že dlhodobo hľadá rovnováhu medzi poskytovaním kvalitných služieb pre verejnosť a zodpovedným hospodárením.
Kritika zo Žiaru nad Hronom
Rozhodnutie ukončiť predaj cestovných dokladov v železničnej stanici v Žiari nad Hronom sa stretlo s výraznou kritikou miestnej samosprávy. Žiarsky primátor Peter Antal upozornil, že tento krok má negatívny dosah najmä na ľudí, ktorí nefungujú v online priestore. Na situáciu reagoval vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
„Vážené vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko, dňom 1. februára ste sa rozhodli uzatvoriť predajné miesto na našej železničnej stanici a oznámili ste ľuďom, že najbližšie predajné miesto bude v Zvolene. Odôvodnenie bolo, že 61 percent ľudí funguje v online priestore. Chápem váš postoj ku šetreniu financií, nechápem však, ako ste sa k tomu postavili a že ste nehľadali alternatívu pre ľudí, ktorí v online priestore nefungujú,“ uviedol Antal.
Podľa neho je problémom aj príplatok za nákup lístka priamo vo vlaku. „Ako si majú títo ľudia kúpiť lístok bez toho, aby platili trojeurový príplatok pri nastúpení do vlaku, keď nemajú inú možnosť?“ pýta sa primátor. Antal zároveň upozornil, že nejde len o predaj cestovných lístkov, ale aj o vybavovanie preukážok pre študentov a dôchodcov, ktoré si musia po novom riešiť v stanici Zvolen.
Ako jednu z alternatív spomenul možnosť spolupráce s Integrovaným dopravným systémom Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorého kancelária sa nachádza pri autobusovej stanici v Žiari nad Hronom. „Tento krok bol veľmi nesprávny. Ide proti ľuďom, ktorí nevedia alebo nechcú fungovať v online priestore. Ešte raz vás žiadam, hľadajte riešenia,“ odkázal vedeniu ZSSK žiarsky primátor.
O doplnenie niektorých informácií sme poprosili aj ZSSK. V prípade zaslania stanoviska budeme článok aktualizovať.
Nahlásiť chybu v článku