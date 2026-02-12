Mýtus o dôchodku vyvrátený: Pri dôležitej dávke nerozhoduje len zdravie, ale aj odpracovaný čas

Tak ako všetky dôchodky, ktoré je možné poberať od Sociálnej poisťovne, tak aj invalidný dôchodok má niekoľko podmienok, aby vám naň vznikol nárok. Mnohí si pritom myslia, že sa nárok posudzuje len na základe zdravotného stavu, no nie je to tak.
Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa vypláca z invalidného poistenia. Invalidné poistenie je súčasťou dôchodkového poistenia a jeho účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, informuje Sociálna poisťovňa.
Podmienka, o ktorej mnohí nevedia
Za invaliditu sa považuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobí pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravou osobou. Musí ho vyhodnotiť lekár, pričom ho musí označiť za dlhodobo nepriaznivý, teda trvajúci viac ako rok. V prípade, že máte viaceré závažné diagnózy, posudzujúci lekár bude brať do úvahy len tú rozhodujúcu pre pokles vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ostatné diagnózy môžu mieru vášho poklesu zvýšiť spolu najviac o 10 percent.
Pri posudzovaní nároku pritom nejde len o to, či sa vám zhoršil zdravotný stav. Musíte totiž splniť aj minimálny počet odpracovaných rokov, a to nasledovne:
- do 20 rokov – menej ako 1 rok,
- od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok,
- nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky,
- nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov,
- nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov,
- nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov,
- nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.
Zároveň musí platiť, že nespĺňate podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok.
Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou osobou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, podmienkou je však trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.
Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ak sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
Poistencovi, ktorý sa stal invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatrené dieťa alebo doktorand v dennej forme štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia uvedená vyššie považuje za splnenú.
