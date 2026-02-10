České pivo zaradili medzi úplne najhoršie v celej Európe. Zlatý mok od našich bratov ste možno pili aj vy

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Gastronómia
Koľko ľudí, toľko chutí.

Ak neobľubujete pivo, možno by ste pri ochutnaní rôznych druhov veľa rozdielov nepostrehli. No fajnšmekri sa dokážu zapotiť už iba pri diskusii o svojom obľúbenom zlatom moku. Nazreli sme do rebríčka najhorších európskych pivných štýlov a možno vás prekvapí, že sa medzi nimi ocitlo aj pivo od našich bratov. 

Nedávno sme vám priblížili rebríček najhorších českých pív, medzi ktorými sa objavil aj zlatý mok, ktorý Slováci milujú.

Viac z témy Gastronómia:
1.
Turisti sa sťažujú na podnik v Prahe. Za steaky a pár nápojov zaplatili 754 eur
2.
Našli sme absolútne najhoršie jedlá na celom Slovensku. Servírovali nám ich v jedálni na základnej škole
3.
Na Slovensku chutia lepšie ako kdekoľvek inde na svete: Ľudia prezradili, ktoré jedlá máme jednoducho najlepšie
Zobraziť všetky články (16)

Gastronomická encyklopédia Taste Atlas koncom januára aktualizovala svoj rebríček 69 najhoršie hodnotených pivných štýlov v Európe. Slovensko sa v ňom nenachádza, no Česi áno.

Takmer zabudnuté pivné štýly

Najviac šokujúca možno pre vás bude prvá priečka, ktorú obsadilo Nemecko. Konkrétne Roggenbier – žitné pivo, ktoré sa „pýši“ slabým hodnotením 2,7 hviezdičky. Taste Atlas pripomína, že pochádza z Bavorska a v súčasnosti sa vyrába už len zriedkavo. No pred zavedením nemeckého zákona o čistote piva sa varilo bežne.

Taktiež nelichotivé druhé miesto patrí Spojenému kráľovstvu, ktoré sa sem dostalo s druhom piva zvaným Mild Ale, teda mladé pivo, ktoré si vyslúžilo 2,8 hviezdičky. Obsahuje nízke percento alkoholu a jeho výroba rovnako značne poklesla. Na tretej priečke sa nachádza anglický štýl Ordinary Bitter s 2,9 hviezdičkami, ktorý má s tým predchádzajúcim spoločný nízky obsah alkoholu.

Ilustračná foto: Profimedia

České pivo nežne len chválu

Všimli sme si, že na 14. mieste zo 69 sa nachádza pivný štýl pochádzajúci z Česka. Březnický ležiak pochádzajúci z mesta Březnice obstál len na 3,2 hviezdičky.

Taste Atlas spomína, že sa vyznačuje chmeľovou arómou a sviežou chuťou, preto sa hodí ku kuraciemu mäsu, ale aj k morským plodom či syru. Čo sa ľuďom, ktorí ho ochutnali a vyjadrili svoj nespokojný názor, nezdalo, nie je zrejmé.

Myslite na svoje zdravie

Ak si dáte raz za čas pivko, nemusí to nutne znamenať nič zlé, no so závislosťou od alkoholu bojujú mnohí Slováci. Navyše, niekedy sa môžeme ocitnúť v partii, kde sa odmietnutie pohárika považuje za zlyhanie. Nezabúdajme však, že opak je pravdou a nepiť alkohol je normálne a zdravé. Odborníčka na závislosti Mgr. Barbora Povýšilová nám v rozhovore prezradila, že práve Suchý február môže ľuďom ukázať, ako sú skutočne na tom a či náhodou neprepadli závislosti.

„Ukáže im, aké ťažké je čeliť ľuďom, ktorí ponúkajú, zhadzujú, kladú divné otázky typu: ty si chorý? Suchý február je najčastejšie spájaný s alkoholom, ale mám klientov, ktorí začínali pri Suchom februári so svojou primárnou závislosťou napríklad od hazardu či marihuany,“ uviedla.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac