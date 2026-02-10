České pivo zaradili medzi úplne najhoršie v celej Európe. Zlatý mok od našich bratov ste možno pili aj vy

Ak neobľubujete pivo, možno by ste pri ochutnaní rôznych druhov veľa rozdielov nepostrehli. No fajnšmekri sa dokážu zapotiť už iba pri diskusii o svojom obľúbenom zlatom moku. Nazreli sme do rebríčka najhorších európskych pivných štýlov a možno vás prekvapí, že sa medzi nimi ocitlo aj pivo od našich bratov.
Nedávno sme vám priblížili rebríček najhorších českých pív, medzi ktorými sa objavil aj zlatý mok, ktorý Slováci milujú.
Gastronomická encyklopédia Taste Atlas koncom januára aktualizovala svoj rebríček 69 najhoršie hodnotených pivných štýlov v Európe. Slovensko sa v ňom nenachádza, no Česi áno.
Takmer zabudnuté pivné štýly
Najviac šokujúca možno pre vás bude prvá priečka, ktorú obsadilo Nemecko. Konkrétne Roggenbier – žitné pivo, ktoré sa „pýši“ slabým hodnotením 2,7 hviezdičky. Taste Atlas pripomína, že pochádza z Bavorska a v súčasnosti sa vyrába už len zriedkavo. No pred zavedením nemeckého zákona o čistote piva sa varilo bežne.
Taktiež nelichotivé druhé miesto patrí Spojenému kráľovstvu, ktoré sa sem dostalo s druhom piva zvaným Mild Ale, teda mladé pivo, ktoré si vyslúžilo 2,8 hviezdičky. Obsahuje nízke percento alkoholu a jeho výroba rovnako značne poklesla. Na tretej priečke sa nachádza anglický štýl Ordinary Bitter s 2,9 hviezdičkami, ktorý má s tým predchádzajúcim spoločný nízky obsah alkoholu.
České pivo nežne len chválu
Všimli sme si, že na 14. mieste zo 69 sa nachádza pivný štýl pochádzajúci z Česka. Březnický ležiak pochádzajúci z mesta Březnice obstál len na 3,2 hviezdičky.
Taste Atlas spomína, že sa vyznačuje chmeľovou arómou a sviežou chuťou, preto sa hodí ku kuraciemu mäsu, ale aj k morským plodom či syru. Čo sa ľuďom, ktorí ho ochutnali a vyjadrili svoj nespokojný názor, nezdalo, nie je zrejmé.
Myslite na svoje zdravie
Ak si dáte raz za čas pivko, nemusí to nutne znamenať nič zlé, no so závislosťou od alkoholu bojujú mnohí Slováci. Navyše, niekedy sa môžeme ocitnúť v partii, kde sa odmietnutie pohárika považuje za zlyhanie. Nezabúdajme však, že opak je pravdou a nepiť alkohol je normálne a zdravé. Odborníčka na závislosti Mgr. Barbora Povýšilová nám v rozhovore prezradila, že práve Suchý február môže ľuďom ukázať, ako sú skutočne na tom a či náhodou neprepadli závislosti.
„Ukáže im, aké ťažké je čeliť ľuďom, ktorí ponúkajú, zhadzujú, kladú divné otázky typu: ty si chorý? Suchý február je najčastejšie spájaný s alkoholom, ale mám klientov, ktorí začínali pri Suchom februári so svojou primárnou závislosťou napríklad od hazardu či marihuany,“ uviedla.
