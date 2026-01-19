Zverejnili najhoršie české pivá: Ocitol sa medzi nimi aj zlatý mok, ktorý Slováci milujú

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Možno budete mať iný názor.

Naši českí bratia sú okrem iného preslávení aj svojou pivnou kultúrou. No nie je pivo ako pivo a ak máte zlatý mok v obľube, určite dobre viete, o čom hovoríme. Ak sa chystáte k našim susedom, mali by ste vedieť, že z týchto druhov ľudia nie sú nadšení. 

Gastroencyklopédia Taste Atlas aktualizovala svoj rebríček 6 najhoršie hodnotených českých pív. Je zostavený na základe hodnotení ľudí, ktorí ich ochutnali a vyjadrili svoj názor. Predovšetkým jedno miesto v rebríčku vás prekvapí.

Nie každý s ním bude súhlasiť

Na prvom mieste sa umiestnilo brnenské pivo. Taste Atlas spomína, že aj keď nejde o konkrétnu značku piva, ale celkovo o pivá pochádzajúce z tohto mesta, kde má pivovarníctvo dlhú tradíciu, často sa spája najmä s pivovarom Starobrno.

Druhá priečka patrí březnickému ležiaku, ktorý vyrába Pivovar Herold Březnice a tretia znojemskému pivu, ktoré sa vyrába v niekoľkých variantoch v oblasti Znojma. 

Ilustračná foto: Unsplash

A dostávame sa k štvrtému miestu, s ktorým môžu nesúhlasiť aj mnohí Slováci. Medzi najhoršími českými pivami sa ocitlo plzenské pivo pôvodom z Plzne, ktoré sa spája napríklad s populárnou značkou Pilsner Urquell. Pravdou však je, že mnohí ho priam milujú a k tomuto rebríčku by mali výhrady.

Toto je 6 najhoršie hodnotených českých pív podľa Taste Atlas:

  1. Brnenské pivo
  2. Březnický ležiak
  3. Znojemské pivo
  4. Plzenské pivo
  5. Českobudějovické pivo
  6. Chodské pivo
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Expert na energetiku Galek: Nová jadrová elektráreň je Ficov sen. Ceny za elektrinu však môže ešte zvýšiť
Expert na energetiku Galek: Nová jadrová elektráreň je Ficov sen. Ceny za elektrinu však môže ešte zvýšiť
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac