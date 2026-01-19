Zverejnili najhoršie české pivá: Ocitol sa medzi nimi aj zlatý mok, ktorý Slováci milujú

Naši českí bratia sú okrem iného preslávení aj svojou pivnou kultúrou. No nie je pivo ako pivo a ak máte zlatý mok v obľube, určite dobre viete, o čom hovoríme. Ak sa chystáte k našim susedom, mali by ste vedieť, že z týchto druhov ľudia nie sú nadšení.
Gastroencyklopédia Taste Atlas aktualizovala svoj rebríček 6 najhoršie hodnotených českých pív. Je zostavený na základe hodnotení ľudí, ktorí ich ochutnali a vyjadrili svoj názor. Predovšetkým jedno miesto v rebríčku vás prekvapí.
Nie každý s ním bude súhlasiť
Na prvom mieste sa umiestnilo brnenské pivo. Taste Atlas spomína, že aj keď nejde o konkrétnu značku piva, ale celkovo o pivá pochádzajúce z tohto mesta, kde má pivovarníctvo dlhú tradíciu, často sa spája najmä s pivovarom Starobrno.
Druhá priečka patrí březnickému ležiaku, ktorý vyrába Pivovar Herold Březnice a tretia znojemskému pivu, ktoré sa vyrába v niekoľkých variantoch v oblasti Znojma.
A dostávame sa k štvrtému miestu, s ktorým môžu nesúhlasiť aj mnohí Slováci. Medzi najhoršími českými pivami sa ocitlo plzenské pivo pôvodom z Plzne, ktoré sa spája napríklad s populárnou značkou Pilsner Urquell. Pravdou však je, že mnohí ho priam milujú a k tomuto rebríčku by mali výhrady.
Toto je 6 najhoršie hodnotených českých pív podľa Taste Atlas:
- Brnenské pivo
- Březnický ležiak
- Znojemské pivo
- Plzenské pivo
- Českobudějovické pivo
- Chodské pivo
