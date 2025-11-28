Červená planéta prekvapila vedcov: Na Marse sa objavujú drobné blesky. Rover NASA ich objavil iba náhodou

Drobný, ale zlomový objav.

Rover amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) po prvý raz zaznamenal dôkazy o výskyte bleskov na Marse. Jeho mikrofón zachytil zvuky drobných výbojov, ktoré vznikajú v dôsledku neustálych prachových búrok vyčíňajúcich na planéte.

S odvolaním sa na štúdiu zverejnenú tento týždeň v časopise Nature o tom v piatok informovala agentúra AFP, píše TASR.

Dlhoročná otázka vedcov má prvú odpoveď

AFP poznamenala, že vedci už dlhé roky diskutujú o tom, či sa v prašnej a málo preskúmanej marsovskej klíme môžu vyskytovať elektrické výboje doteraz však chýbali priame dôkazy. Ukázalo sa, že rover Perseverance, ktorý skúma povrch Marsu od roku 2021, náhodou nahrával aj zvuky takýchto výbojov.

Nejde pritom o silné, až kilometre dlhé blesky ako na Zemi, ale o drobné zaiskrenie podobné statickému výboju, ako keď sa človek v suchom počasí dotkne dverí auta, vysvetlil pre AFP hlavný autor štúdie Baptiste Chide z francúzskeho Národného vedecko-výskumného centra (CNRS). Hoci majú tieto blesky nízku energiu, podľa Chida vznikajú „všade a neustále“.

Ako vznikajú elektrické výboje v prachu

Tento proces sa začína trením drobných prachových častíc, ktoré sa nabíjajú elektrónmi a následne túto energiu uvoľnia v elektrickom oblúku dlhom len niekoľko centimetrov či milimetrov, pričom vytvoria aj zvukovú rázovú vlnu.

Prachové búrky na Zemi môžu tiež vytvárať elektrické polia, ale až k výbojom vedú len zriedkavo. Na Marse je to iné – „vďaka veľmi nízkemu tlaku a zloženiu atmosféry stačí na vznik výboja oveľa menší náboj,“ upozornil Chide.

Vedci jav predpokladali už desaťročia

Existenciu týchto javov vedci predpokladajú už od prvých marsovských misií a podarilo sa ich napodobniť aj v laboratóriách. Skúmať ich mal aj európsky modul Schiaparelli – ten však v roku 2016 pri pristávaní havaroval.

Daný fenomén bol neskôr takmer zabudnutý, až kým mikrofón na prístroji SuperCam na Perseverance náhodou nezachytil signály pripomínajúce elektrické výboje.

Expert na blesky Daniel Mitchard z Cardiffskej univerzity, ktorý sa na danej štúdii nepodieľal, označil výsledky za presvedčivé dôkazy o prachom vyvolaných výbojoch. Vzhľadom na to, že výboje boli „iba počuté, nie videné,“ Mitchard predpokladá, že odborná diskusia bude zrejme pokračovať.

Význam pre pochopenie klímy na Marse

Výskum môže pomôcť objasniť záhady marsovskej klímy. Prach je podľa Chida základom klimatického systému Marsu – podobne ako vodný cyklus na Zemi. Elektrické výboje môžu tiež prispieť k rozpadu organických molekúl na povrchu Marsu či vysvetliť rýchle miznutie metánu.

Tieto objavy môžu mať aj praktický význam – pomôžu lepšie navrhnúť a chrániť zariadenia budúcich misií, napríklad aj skafandre astronautov, uzavrela AFP.




