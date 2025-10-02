Černobyľ bol hodiny bez prúdu: Do poškodeného sarkofágu neprúdila elektrina, Moskva hazarduje s jadrovou bezpečnosťou

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Černobyľ
Poškodený sarkofág zostal krátko bez elektriny.

Dodávka elektriny do objektov Černobyľskej jadrovej elektrárne, ktoré boli vyradené z prevádzky v dôsledku ostreľovania mesta Slavutyč ruskou armádou, bola úplne obnovená. S odvolaním sa na ukrajinskú ministerku energetiky Svitlanu Hrynčukovú o tom v noci na štvrtok informovala britská stanica BBC.

Hrynčuková uviedla, že úroveň radiácie v zariadení nepresahuje obvyklé hodnoty a obyvatelia nie sú ohrození. Ministerka sa poďakovala energetikom za ich rýchlu a efektívnu prácu a zdôraznila, že takto „zaistili bezpečnosť pre celú Ukrajinu a Európu“.

Viac z témy Černobyľ:
1.
Dozvedel sa vec, z ktorej ho zamrazilo: Muž strávil 50 hodín na jednom z najviac rádioaktívnych miest na planéte
2.
Andrej prevádzkuje stránku o Černobyli: Stále máme čo zlepšovať, riziko, že sa tragédia zopakuje, nikdy nie je nulové
3.
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb, následky likvidovalo 800-tisíc ľudí: Takto prebiehala havária v Černobyli
Zobraziť všetky články (74)

Nasadenie dronov typu Šáhid

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom príspevku na platforme Telegram spresnil, že výpadok elektriny v zariadeniach černobyľskej elektrárne v dôsledku ruského útoku na jednu z rozvodní v Slavutyči trval viac ako tri hodiny. Podľa Zelenského bol útok na Slavutyč cielený a Rusi si museli byť vedomí následkov, ktoré ich útok spôsobí.

Foto: SITA/AP

Dodal, že podľa predbežných zistení bolo do útoku nasadených viac ako 20 dronov – zrejme rusko-iránskych strojov typu Šáhid. Niektoré z dronov boli zostrelené, do útoku boli však vyslané vo vlnách, aby sa sťažila obrana zariadenia.

Ukrajinský prezident upozornil, že „Rusko zámerne vytvára hrozbu radiačných incidentov“, pričom využíva „slabé postavenie“ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a jej riaditeľa Rafaela Grossiho, ako aj fakt, že pozornosť medzinárodného spoločenstva nie je sústredená len na Ukrajinu.

Poškodený bol aj ochranný sarkofág

Agentúra AFP v stredu informovala, že v dôsledku útoku zostal bez elektriny ochranný sarkofág, ktorý izoluje zničený štvrtý blok bývalej elektrárne a zabraňuje úniku rádioaktivity do okolia. Útok ruského dronu poškodil sarkofág aj vo februári, podľa ukrajinských úradov však nedošlo k zvýšeniu rádioaktivity v okolí.

Černobyľská elektráreň bola 26. apríla 1986 dejiskom jednej z najhorších jadrových katastrof v dejinách. Definitívne bola odstavená v decembri 2000. Po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 ju okupovali ruskí vojaci, ktorí ju opustili v apríli 2022. Odvtedy je elektráreň pod osobitnou kontrolou ukrajinskej armády.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vedecký svet smúti: Počas svojho prednáškového turné zomrela renomovaná biologička. Mala 91 rokov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac