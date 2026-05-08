Pri elektrárni Černobyľ vypukol požiar. Jeho hasenie sprevádzajú komplikácie

Zuzana Veslíková
TASR
Černobyľ
Zachvátil 1100 hektárov.

Zónu okolo bývalej jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyle v piatok zachvátil rozsiahly lesný požiar. Úroveň radiácie v oblasti zostáva „v rámci normálnych hodnôt,“ informovala agentúra AFP, ktorá sa odvolala na miestne úrady.

Správa prírodnej rezervácie v Černobyle, ktorá toto územie spravuje po jadrovej havárii z roku 1986, informovala, že k 10:00 miestneho času sa požiar rozšíril na plochu s rozlohou približne 1100 hektárov.

Podľa ukrajinských médií hasenie požiaru komplikuje silný vietor, ktorý spôsobuje rýchle šírenie ohňa, a sucho. V niektorých oblastiach hrozí aj riziko výbuchu mín, z toho dôvodu tam bolo hasenie pozastavené.

Na archívnej snímke z 27. apríla 2021 kryt nad poškodeným reaktorom Černobylskej jadrovej elektrárne. Foto: TASR/AP

V blízkosti zóny vylúčenia sa zrútil dron

AFP dodala, že vo štvrtok sa v blízkosti tzv. zóny vylúčenia okolo elektrárne zrútil dron. Ukrajinské médiá pripomenuli, že nejde o prvý požiar v uzavretej zóne. Ako príčiny sa často uvádzajú ľudské aktivity či skraty v elektrickom vedení.

Jeden z posledných veľkých požiarov v uzavretej zóne Černobyľskej jadrovej elektrárne sa stal v apríli 2020. Na hasenie požiaru bolo vtedy povolaných niekoľko stoviek ľudí a desiatky kusov techniky.

Černobyľská uzavretá zóna je oblasť silne kontaminovaná rádionuklidmi po havárii Černobyľskej jadrovej elektrárne v roku 1986. Lesy a močiare obklopujúce Černobyľskú jadrovú elektráreň sa považujú za najviac kontaminované oblasti.

