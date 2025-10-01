Vedecký svet smúti: Počas svojho prednáškového turné zomrela renomovaná biologička. Mala 91 rokov

Vo veku 91 rokov zomrela v stredu renomovaná britská biologička Jane Goodallová, ktorá sa zaoberala výskumom primátov, najmä šimpanzov, a bola uznávanou bojovníčkou za ochranu divých zvierat.
Stalo sa tak v Kalifornii počas jej prednáškového turné po Spojených štátoch, oznámil inštitút nesúci jej meno. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.
Správu budeme aktualizovať.
Najnovšie články
