Cate Blanchett zažila na svadbe niečo, s čím by sa nezmierila žiadna žena. Nepríjemný moment ju dohnal k slzám

Mnohé ženy by to na jej mieste neprežili a dlhé roky by si vyčítali, prečo na to nedali väčší pozor. Svadba je jedinečná oslava lásky dvoch ľudí, ktorá sa zvyčajne už nikdy nezopakuje. Preto chce mať človek tento deň zachytený na snímkach, ktoré si potom kedykoľvek môže pozrieť, prípadne ukázať svojim deťom, ako to vyzeralo, keď si ich mama a otec povedali „áno“. Obľúbená herečka to však nikdy nezažije. Zo svadby má totiž len jedinú fotografiu. Nakoniec to však zobrala športovo a dnes si z toho už nič nerobí.

Hoci 55-ročná herečka Cate Blanchett nemá veľa záberov z výnimočného dňa, určite má pekné spomienky. Spočiatku jej však nebolo všetko jedno a ako uviedla v relácii The Drew Barrymore Show, ovládol ju smútok a dokonca nechýbali ani slzy. Zo svadby v roku 1997 si odniesla totiž len jeden snímok, ako informoval magazín People.

Umelkyňa prijala pozvanie do šou slávnej herečky Drew Barrymore, ktorá ju vyspovedala okrem iného aj o jej novom trileri Black Bag. Reč padla tiež na moment s Andrewom Uptonom, jej manželom, s ktorým si sľúbili lásku na celý život. „Vydala som sa veľmi dávno, presne pred 27 rokmi,“ začala herečka počas toho, ako sa na obrazovke v štúdiu objavila novšia fotografia, ktorá zachytáva umelkyňu, ako sa opiera o svojho vyvoleného Andrewa, pričom nechýbali úsmevy.

Čo sa stalo?

Cate dokonca uviedla, že za „zázrak“ považuje jednu vec, a to fakt, že je v manželskom zväzku s tou istou osobou také dlhé obdobie. „Som vydatá už 27 rokov,“ spomenula herečka opäť číslo, ktoré prezrádza trvanie manželstva. Ako ďalej pokračovala, spočiatku to mali veľmi ťažké. „Keď sme sa vzali, nemali sme absolútne žiadne peniaze. Nemohli sme si dovoliť fotografa, a tak sme mali dvoch priateľov, ktorí mali fotiť,“ povedala austrálska umelkyňa.

Vzápätí uviedla, čo sa stalo a hoci na prvý pohľad môže táto historka znieť vtipne, je to zároveň celkom smutné. Každá žena by totiž chcela spomínať na svoju svadbu listovaním v albume plnom fotografií z tohto výnimočného dňa. „Jeden chlapík sa tak opil, že zabudol vložiť film do fotoaparátu, a druhý sa zase tak dobre bavil, že neurobil žiadne fotografie, a preto máme len jednu fotku z našej svadby,“ vyšla s pravdou von Cate.

Dokonca ani ten jeden záber nie je veľkou slávou. Ich jedinú svadobnú fotografiu opísala ako „rozmazaný obraz ich dvoch, ako nastupujú do auta“. Herečka z filmu Disclaimer priznala, že nebola vždy taká šťastná ako teraz, keď hovorila o tejto chvíli. „Bola som smutná a rozrušená a plakala som, že nemáme žiadne fotografie, ale nakoniec som celkom rada, že ich nemáme, pretože som nútená rozpamätať sa na ten večer,“ povedala a vzala si z toho niečo pozitívne.

Po pár dňoch žiadosť o ruku