Budete plakať od smiechu: Túto filmovú novinku si rozhodne nesmiete nechať ujsť. Má skvelé herecké obsadenie

Úspešný architekt, životne dôležité rozhodnutie a jeden víkend, ktorý preverí všetko od partnerskej lásky až po ochotu obetovať sa. Takto by sa dala zhrnúť nová komédia, ktorá vás donúti položiť si vážnu otázku: koľko ste ochotní urobiť pre človeka, ktorého milujete?
Už dnes má v slovenských kinách premiéru nová česká komédia Niečo za niečo od režiséra Matěja Pichlera, ktorá prináša vtipný aj dojemný pohľad na to, čo sa stane, keď do zabehnutého života nečakane vstúpi vážna choroba a ešte vážnejšia otázka.
V hlavnej úlohe obľúbená česká herečka Anna Polívková
Známy český herec Martin Pechlát v úlohe architekta Daniela práve dokončil návrh mrakodrapu, ktorý má zmeniť panorámu mesta. S hrdosťou chce túto správu oznámiť svojej manželke Kataríne, ktorú stvárnila obľúbená herečka Anna Polívková. Lenže ona má pre neho celkom inú správu. Potrebuje totiž transplantáciu obličky. Daniel sa tak ocitne pred ťažkou životnou situáciou – zachráni manželku, alebo sa rozhodne uprednostniť svoje vlastné zdravie?
Na scéne sa objavia aj ich kamaráti Erik (Jaromír Nosek) a Diana (Barbora Seidlová), ktorí mali v pláne víkend plný osláv a pohody. No namiesto toho stoja uprostred krízy, ktorá preverí ich priateľstvo, ale aj vlastné vzťahy a strachy.
Má slušné hodnotenie
Snímka vychádza z knižnej predlohy Stefana Vögela, pričom vyniká inteligentným humorom, svižným dialógom a schopnosťou balansovať na hrane medzi komédiou a vážnou drámou. Na filmovom portáli ČSFD jej už svieti pomerne slušné hodnotenie – 60 %.
Nenechajte si preto ujsť filmovú novinku o veľkých rozhodnutiach, ktoré musí každý z nás urobiť v tej najmenej vhodnej chvíli.
