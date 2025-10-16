Budete plakať od smiechu: Túto filmovú novinku si rozhodne nesmiete nechať ujsť. Má skvelé herecké obsadenie

Záznam zo snímky Niečo za niečo, foto: Vojtěch Resler/Drive Film Factory, Bratři

Klaudia Oselská
Tip na film
Má pomerne slušné hodnotenie.

Úspešný architekt, životne dôležité rozhodnutie a jeden víkend, ktorý preverí všetko od partnerskej lásky až po ochotu obetovať sa. Takto by sa dala zhrnúť nová komédia, ktorá vás donúti položiť si vážnu otázku: koľko ste ochotní urobiť pre človeka, ktorého milujete?

Už dnes má v slovenských kinách premiéru nová česká komédia Niečo za niečo od režiséra Matěja Pichlera, ktorá prináša vtipný aj dojemný pohľad na to, čo sa stane, keď do zabehnutého života nečakane vstúpi vážna choroba a ešte vážnejšia otázka.

Viac z témy Tip na film:
1.
Toto je film roka 2025: Má šialených 83 %, extrémny príbeh a hviezdy v hlavnej úlohe. Slováci ho žerú, utekajte do kina!
2.
Tento nový film vás úplne pohltí: Je absolútnym hitom Netflixu. Diváci ho označujú za skvelú „oddychovku“, ktorú zhltnete
3.
Nový film vás okamžite opantá: Od napätia sa nebudete vedieť nadýchnuť. Má hodnotenie až 83 % a skvelé herecké obsadenie
Zobraziť všetky články (349)

V hlavnej úlohe obľúbená česká herečka Anna Polívková

Známy český herec Martin Pechlát v úlohe architekta Daniela práve dokončil návrh mrakodrapu, ktorý má zmeniť panorámu mesta. S hrdosťou chce túto správu oznámiť svojej manželke Kataríne, ktorú stvárnila obľúbená herečka Anna Polívková. Lenže ona má pre neho celkom inú správu. Potrebuje totiž transplantáciu obličky. Daniel sa tak ocitne pred ťažkou životnou situáciou – zachráni manželku, alebo sa rozhodne uprednostniť svoje vlastné zdravie?

Na scéne sa objavia aj ich kamaráti Erik (Jaromír Nosek) a Diana (Barbora Seidlová), ktorí mali v pláne víkend plný osláv a pohody. No namiesto toho stoja uprostred krízy, ktorá preverí ich priateľstvo, ale aj vlastné vzťahy a strachy.

Záznam zo snímky Niečo za niečo, foto: Vojtěch Resler/Drive Film Factory, Bratři

Má slušné hodnotenie

Snímka vychádza z knižnej predlohy Stefana Vögela, pričom vyniká inteligentným humorom, svižným dialógom a schopnosťou balansovať na hrane medzi komédiou a vážnou drámou. Na filmovom portáli ČSFD jej už svieti pomerne slušné hodnotenie60 %.

Nenechajte si preto ujsť filmovú novinku o veľkých rozhodnutiach, ktoré musí každý z nás urobiť v tej najmenej vhodnej chvíli.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tento nový film vás úplne pohltí: Je absolútnym hitom Netflixu. Diváci ho označujú za skvelú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac