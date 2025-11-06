Budete plakať od smiechu: Túto filmovú novinku si nesmiete nechať ujsť. Má poriadne komický dej

Záznam zo snímky Miliónové dedičstvo, foto: Falcon

Klaudia Oselská
Tip na film
Čo všetko by ste boli ochotní urobiť pre to, aby ste získali dedičstvo milión eur?

Čo sa stane, keď otec postaví rodinu pred netradičnú výzvu získať milión eur za narodenie dieťaťa? Pozrite si tieto bláznivé rodinné preteky plné lásky, intríg, chaosu aj dojímavých momentov, no najmä skvelého humoru.

Už dnes má v slovenských kinách premiéru nová česká komédia s fantastickým humorom – Miliónové dedičstvo od scenáristu a režiséra Rudolfa Merknera, autora filmov Bobule a seriálu Vyprávěj.

Dedičstvo so zvláštnou podmienkou

V hlavnej úlohe starnúceho Vavrinca Novotného zažiari známy český herec Jiří Lábus, ktorý po smrti manželky zistí, že jeho rodina už dávno neťahá za jeden povraz. Aby príbuzných prinútil znovu sa zblížiť, vymyslí nečakanú výzvu – dedičstvo vo výške milióna eur získa ten, komu sa ako prvému narodí dieťa.

Jeho rozvetvená rodina to vníma ako absolútne šialený nápad, ale len kým nezistia, že otec to myslí smrteľne vážne. Predal rodinný majetok, má hotovosť na účte, súťaž sa teda môže začať. A práve tu sa rozbieha kolotoč intríg, nečakaných rozhodnutí a komických situácií, ktoré odhalia, ako ďaleko sú ľudia schopní zájsť pre peniaze, a či ešte niečo znamená rodina.

Záznam zo snímky Miliónové dedičstvo, foto: Falcon

Problémom však je, že akosi nik nie je schopný počať dieťa. Syn Jirka, ktorého stvárnil Tomáš Klus, potrebuje výhru, aby zachránil svoje krachujúce podnikanie, lenže jeho manželka Monika, v podaní známej slovenskej herečky Gabriely Marcinkovej, po ďalšom dieťati netúži. Dcéra Jitka (Lucie Polišenská) je zas v prechode, vnuk Petr (Daniel Krejčík) je gay a vnučka Alice (Denisa Nesvačilová) nemá partnera.

Táto svieža rodinná komédia s poriadne komickým príbehom vás tak zaručene poriadne pobaví.

