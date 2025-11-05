Nový český šokujúci dokument si už môžete pozrieť aj vy: Priaznivci Ruska sa ocitli uprostred vojny na Ukrajine

Záznam zo snímky Veľký vlastenecký výlet, foto: Stanislav Krupař/Bontonfilm

Klaudia Oselská
Tip na film
„Myslíte si, že vojna na Ukrajine je podvod?" tak znela jedna z otázok režiséra.

Traja ľudia, ktorí spochybňujú ruskú inváziu na Ukrajinu, sa vybrali priamo do epicentra konfliktu, aby sa na vlastné oči presvedčili, či mainstreamové médiá hovoria pravdu. Tento dokument, ktorý zachytáva výbuchy, rozstrieľané domy, masové hroby aj deti ukrývajúce sa v podzemných školách, vás nenechá chladnými. Medzi divákmi vyvolal kontroverzie. 

Len pred pár dňami na Netflix dorazil nový kontroverzný český dokument Veľký vlastenecký výlet od režiséra a scenáristu Robina Kvapila, ktorý vyvolal obrovskú vlnu emócií. Na sociálnych sieťach sa rozprúdili vášnivé diskusie – jedna skupina ľudí považuje dokument za odvážny boj proti konšpiráciám a druhá ho vníma ako manipuláciu. Aj napriek tomu mu diváci na filmovom portáli ČSFD udelili slušné hodnotenie – 73 %.

Viac z témy Tip na film:
1.
Slovenská filmová novinka vás pohltí: Má hviezdne obsadenie a šialene dobré ohlasy. Slováci ju žerú, utekajte do kina!
2.
Nenechajte si ujsť túto filmovú novinku: Diváci chvália napínavý dej. Je absolútnym hitom Netflixu, má hodnotenie 79 %
3.
Tento nový film vás úplne pohltí: Vráti vás do detských čias, má hodnotenie až 83 %. Diváci si ho nevedia vynachváliť
Zobraziť všetky články (354)

Snímka mala premiéru v kinách 21. augusta 2025, na výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968.

Dokument zobrazuje realitu vojny na Ukrajine

Projekt sa začal otvorenou výzvou režiséra Kvapila, ktorý oslovil ľudí skeptických voči mainstreamovým médiám a ich informovaniu o vojne na Ukrajine. Jeho otázky zneli: „Myslíte si, že vojna na Ukrajine je podvod? Že médiá klamú o počtoch mŕtvych a dôsledkoch špeciálnej vojenskej operácie?“

Na túto výzvu reagovalo približne šesťdesiat uchádzačov, ktorí spochybňovali ruskú inváziu. Z nich boli nakoniec vybraní traja účastníci – všetci sympatizujúci s ruským režimom a Vladimírom Putinom, ktorí otvorene opakovali dezinformačné naratívy o rusko-ukrajinskej vojne. Kvapil sa preto rozhodol zobrať ich priamo na Ukrajinu, aby sa ich názory stretli s realitou.

V októbri 2024 sa trojica spolu so štábom vydala mikrobusom z Prahy na Donbas. Počas cesty navštívili Charkov, Izjum a ďalšie mestá poznačené vojnou.

Kvapil vytvoril film ako reakciu na rastúcu českú „rusofíliu“ a skepticizmus voči podpore Ukrajiny. Cesta bola koordinovaná s českým Ministerstvom vnútra Českej republiky a so Službou bezpečnosti Ukrajiny.

Záznam zo snímky Veľký vlastenecký výlet, foto: Stanislav Krupař/Bontonfilm

Snímka ukazuje výbuchy, rozstrieľané domy a masové hroby

Medzi tromi účastníkmi boli dvaja muži a jedna žena: Petra, absolventka teológie, ktorá sa obáva liberálnych a ekologických ideológií, kritizuje Volodymyra Zelenského. V Izjume spochybňuje pravosť masových hrobov a nazýva ich falošnými a propagandistickým materiálom.

Druhým je záhradník Ivo, ktorý relativizuje ruské vojnové zločiny, vrátane ospravedlňovania znásilnenia detí ako ventilácie krízovej situácie pre ruských vojakov. Dokonca sám seba označuje za „dezoláta“. A na záver Nikola, chovateľ dobytka, ktorý ospravedlňuje ruskú inváziu tvrdením, že Rusi nemali na výber, zároveň dodal, že stretol mnoho Rusov, ktorí ho nikdy neoklamali.

Kamera zachytáva výbuchy, rozstrieľané domy, masové hroby aj deti ukrývajúce sa v podzemných školách. V kontraste s touto realitou stoja protagonisti, ktorí si do poslednej chvíle hľadajú výhovorky – tvrdia, že hroby sú propaganda, že Rusko nemalo na výber, alebo že bombardovanie nemocníc je len vedľajší efekt.

Dokument si už teraz môžete pozrieť na streamovacej platforme Netflix.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tento nový seriál zhltnete za jeden večer: Diváci si ho nevedia vynachváliť. Má výborné hodnotenie,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac