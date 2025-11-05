Nový český šokujúci dokument si už môžete pozrieť aj vy: Priaznivci Ruska sa ocitli uprostred vojny na Ukrajine

Traja ľudia, ktorí spochybňujú ruskú inváziu na Ukrajinu, sa vybrali priamo do epicentra konfliktu, aby sa na vlastné oči presvedčili, či mainstreamové médiá hovoria pravdu. Tento dokument, ktorý zachytáva výbuchy, rozstrieľané domy, masové hroby aj deti ukrývajúce sa v podzemných školách, vás nenechá chladnými. Medzi divákmi vyvolal kontroverzie.
Len pred pár dňami na Netflix dorazil nový kontroverzný český dokument Veľký vlastenecký výlet od režiséra a scenáristu Robina Kvapila, ktorý vyvolal obrovskú vlnu emócií. Na sociálnych sieťach sa rozprúdili vášnivé diskusie – jedna skupina ľudí považuje dokument za odvážny boj proti konšpiráciám a druhá ho vníma ako manipuláciu. Aj napriek tomu mu diváci na filmovom portáli ČSFD udelili slušné hodnotenie – 73 %.
Snímka mala premiéru v kinách 21. augusta 2025, na výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968.
Dokument zobrazuje realitu vojny na Ukrajine
Projekt sa začal otvorenou výzvou režiséra Kvapila, ktorý oslovil ľudí skeptických voči mainstreamovým médiám a ich informovaniu o vojne na Ukrajine. Jeho otázky zneli: „Myslíte si, že vojna na Ukrajine je podvod? Že médiá klamú o počtoch mŕtvych a dôsledkoch špeciálnej vojenskej operácie?“
Na túto výzvu reagovalo približne šesťdesiat uchádzačov, ktorí spochybňovali ruskú inváziu. Z nich boli nakoniec vybraní traja účastníci – všetci sympatizujúci s ruským režimom a Vladimírom Putinom, ktorí otvorene opakovali dezinformačné naratívy o rusko-ukrajinskej vojne. Kvapil sa preto rozhodol zobrať ich priamo na Ukrajinu, aby sa ich názory stretli s realitou.
V októbri 2024 sa trojica spolu so štábom vydala mikrobusom z Prahy na Donbas. Počas cesty navštívili Charkov, Izjum a ďalšie mestá poznačené vojnou.
Kvapil vytvoril film ako reakciu na rastúcu českú „rusofíliu“ a skepticizmus voči podpore Ukrajiny. Cesta bola koordinovaná s českým Ministerstvom vnútra Českej republiky a so Službou bezpečnosti Ukrajiny.
Snímka ukazuje výbuchy, rozstrieľané domy a masové hroby
Medzi tromi účastníkmi boli dvaja muži a jedna žena: Petra, absolventka teológie, ktorá sa obáva liberálnych a ekologických ideológií, kritizuje Volodymyra Zelenského. V Izjume spochybňuje pravosť masových hrobov a nazýva ich falošnými a propagandistickým materiálom.
Druhým je záhradník Ivo, ktorý relativizuje ruské vojnové zločiny, vrátane ospravedlňovania znásilnenia detí ako ventilácie krízovej situácie pre ruských vojakov. Dokonca sám seba označuje za „dezoláta“. A na záver Nikola, chovateľ dobytka, ktorý ospravedlňuje ruskú inváziu tvrdením, že Rusi nemali na výber, zároveň dodal, že stretol mnoho Rusov, ktorí ho nikdy neoklamali.
Kamera zachytáva výbuchy, rozstrieľané domy, masové hroby aj deti ukrývajúce sa v podzemných školách. V kontraste s touto realitou stoja protagonisti, ktorí si do poslednej chvíle hľadajú výhovorky – tvrdia, že hroby sú propaganda, že Rusko nemalo na výber, alebo že bombardovanie nemocníc je len vedľajší efekt.
Dokument si už teraz môžete pozrieť na streamovacej platforme Netflix.
