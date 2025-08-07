Budete plakať od smiechu: Komédia, na ktorú sme čakali takmer 20 rokov, dorazila do kín. Má skvelé herecké obsadenie

Na filmové plátna sa vracia príbeh, ktorý pobláznil celé generácie. Tentoraz však s ešte väčšou dávkou chaosu, pretože vzťahy budú zamotanejšie a situácie šialenejšie. Nenechajte si ujsť premiéru tejto strelenej komédie.
Po takmer dvoch desaťročiach od premiéry kultového filmu Strelený piatok sa do kín vracia jeho dlhoočakávané pokračovanie. Komédia Strelený piatok 2 prichádza s humorom, ktorý opäť prevráti životy hlavnej dvojice naruby.
Tess a Anna sú späť
Jamie Lee Curtis a Lindsay Lohan sa po rokoch opäť stretli pred kamerou ako Tess a Anna Colemanové, matka a dcéra, ktoré si v roku 2003 doslova vymenili telá a prešli si nezabudnuteľným dňom plným chaosu. Lenže teraz je situácia ešte zložitejšia. Anna je dospelá, má vlastnú dcéru a navyše je aj nevlastnou mamou.
Do deja však vstúpili viaceré nové tváre, ktoré príbehu dodali čerstvú energiu, ale nepochopenie medzi generáciami zostalo rovnako chaotické ako pred 18 rokmi.
Prvá časť získala celosvetový úspech
Prvú časť Strelený piatok z roku 2023 si zamilovali fanúšikovia z celého sveta, film vtedy zarobil šialených 138 miliónov eur, na filmovom portáli ČSFD získal hodnotenie 76 % a na Rotten Tomatoes až 88 %. Uvidíme, či sa aj druhému dielu, ktorý má premiéru v slovenských kinách už dnes 7. augusta, podarí nadviazať na tento veľkolepý úspech.
Nahlásiť chybu v článku