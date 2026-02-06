Britney Spears prehovorila o strachu z vlastnej rodiny: Som neuveriteľne šťastná, že vôbec žijem

Britney Spears sa opäť podelila o svoje vnútorné prežívanie a otvorene pomenovala bolesť, ktorú si nesie z rodinných vzťahov. Jej slová zároveň ukazujú, že aj napriek ťažkým skúsenostiam hľadá nádej, spojenie a pokoj.
Na Instagrame sa rozpísala Britney Spears a vo svojom príspevku sa dotkla samoty, odpustenia aj strachu z vlastnej rodiny. Emotívne vyjadrenie naznačuje, že minulé zranenia v nej zostávajú prítomné, no zároveň sa snaží nájsť zmysel v každodenných momentoch a viere. Jej turbulentné súkromie pritom vyvoláva pozornosť dlhodobo a nedávno sa k spoločnej minulosti otvorene vyjadril aj jej bývalý manžel Kevin Federline.
Túžba po blízkosti
„Ako ľudia všetci v skutočnosti chceme cítiť spojenie jeden s druhým a nikdy sa necítiť sami… pre tých z vás v rodine, ktorí povedali, že vám pomôžu, ale nakoniec vás izolovali a prinútili cítiť sa neuveriteľne odstrčení… mýlili sa,“ napísala speváčka v úvode svojho príspevku.
Rovnako v ňom zdôraznila silu odpustenia, no aj to, že minulosť nemožno vymazať. „Ako ľudia dokážeme odpustiť, ale nezabúdame. Túžba a potreba kontaktu je vždy kľúčová!!!“ napísala s dôrazom.
