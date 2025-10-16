Nad spiacimi deťmi stála s nožom v ruke. Bývalý manžel Britney Spears prehovoril o minulosti so speváčkou

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Kevin Federline tvrdí, že Britney Spears v noci stála pri synoch s nožom v ruke.

Speváčka Britney Spears opäť čelí obvineniam od svojho bývalého manžela Kevina Federlina. Ten vo svojej pripravovanej knihe memoárov opisuje znepokojivé incidenty z čias, keď spolu vychovávali svojich dvoch synov.

Ako uviedol magazín PEOPLE, Federline vo svojej novej knihe You Thought You Knew, z ktorej zverejnil úryvky aj denník The New York Times, detailne opisuje obdobie po rozvode so Spears a súboj o opatrovníctvo ich dnes už dospelých synov, Seana Prestona a Jaydena Jamesa.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

Nočné scény, ktoré vydesili synov

Podľa Federlina jeho deti tvrdia, že ich matka ich v noci sledovala, ako spia – s nožom v ruke. „Niekedy sa v noci prebudili a videli ju stáť ticho vo dverách, ako ich sleduje – „Och, si hore?“ – s nožom v ruke,“ píše Federline vo svojej knihe. „Potom sa otočila a bez vysvetlenia odišla,“ uvádza The New York Times. Federline a Spears boli manželmi v rokoch 2004 až 2007 a ich rozvod sprevádzal búrlivý boj o opatrovníctvo.

Hovorca Britney Spears sa zatiaľ k tvrdeniam nevyjadril. Vzťah speváčky so synmi bol v posledných rokoch plný napätia, hoci v júni Britney zverejnila na Instagrame spoločnú fotografiu s Jaydenom. V roku 2023 pritom pre PEOPLE priznala, že materstvo bolo pre ňu „splneným snom“. Jayden v rozhovore pre The Daily Mail povedal, že verí, že ich vzťah s matkou sa dá napraviť: „Bude to vyžadovať veľa času a úsilia. Len chcem, aby sa mentálne dala dokopy,“ uviedol.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)


„Keď jej bude lepšie, tak ju chcem veľmi znova vidieť.“ Podľa Jaydena však ich konflikt prehĺbilo to, že Britney zverejnila fotografie svojich detí napriek prosbe, aby to nerobila. Federline v tom istom rozhovore prezradil, že synovia sa „sami rozhodli“ nezúčastniť sa svadby Spears so Samom Asgharim v roku 2022, pripomína The Daily Mail.

Britney Spears reaguje

