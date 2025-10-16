Nad spiacimi deťmi stála s nožom v ruke. Bývalý manžel Britney Spears prehovoril o minulosti so speváčkou

Speváčka Britney Spears opäť čelí obvineniam od svojho bývalého manžela Kevina Federlina. Ten vo svojej pripravovanej knihe memoárov opisuje znepokojivé incidenty z čias, keď spolu vychovávali svojich dvoch synov.
Ako uviedol magazín PEOPLE, Federline vo svojej novej knihe You Thought You Knew, z ktorej zverejnil úryvky aj denník The New York Times, detailne opisuje obdobie po rozvode so Spears a súboj o opatrovníctvo ich dnes už dospelých synov, Seana Prestona a Jaydena Jamesa.
Nočné scény, ktoré vydesili synov
Podľa Federlina jeho deti tvrdia, že ich matka ich v noci sledovala, ako spia – s nožom v ruke. „Niekedy sa v noci prebudili a videli ju stáť ticho vo dverách, ako ich sleduje – „Och, si hore?“ – s nožom v ruke,“ píše Federline vo svojej knihe. „Potom sa otočila a bez vysvetlenia odišla,“ uvádza The New York Times. Federline a Spears boli manželmi v rokoch 2004 až 2007 a ich rozvod sprevádzal búrlivý boj o opatrovníctvo.
Hovorca Britney Spears sa zatiaľ k tvrdeniam nevyjadril. Vzťah speváčky so synmi bol v posledných rokoch plný napätia, hoci v júni Britney zverejnila na Instagrame spoločnú fotografiu s Jaydenom. V roku 2023 pritom pre PEOPLE priznala, že materstvo bolo pre ňu „splneným snom“. Jayden v rozhovore pre The Daily Mail povedal, že verí, že ich vzťah s matkou sa dá napraviť: „Bude to vyžadovať veľa času a úsilia. Len chcem, aby sa mentálne dala dokopy,“ uviedol.
„Keď jej bude lepšie, tak ju chcem veľmi znova vidieť.“ Podľa Jaydena však ich konflikt prehĺbilo to, že Britney zverejnila fotografie svojich detí napriek prosbe, aby to nerobila. Federline v tom istom rozhovore prezradil, že synovia sa „sami rozhodli“ nezúčastniť sa svadby Spears so Samom Asgharim v roku 2022, pripomína The Daily Mail.
