Brit sa vybral do ulíc Bratislavy s 10 eurami v ruke: Prekvapí vás, čo za ne kúpil, je toho menej, než by ste čakali

Foto: Instagram (jack_ofalljourneys) / Pexels

Petra Sušaninová
Čo si kúpi turista v Bratislave za 10 eur?

Inflácia a zdražovanie sa dotýka aj reštaurácií, kaviarní či iných miest, ktoré lákajú nielen domácich, ale aj zahraničných turistov. Cestovateľ Jack sa vybral do hlavného mesta s 10-eurovou bankovkou, aby zistil, čo všetko si za ňu môže kúpiť.

Čo kúpi turista v Bratislave za 10 eur?

Cestovateľ z Británie, ktorého ľudia na Instagrame poznajú pod menom jack_ofalljourneys, sa vo videu na sociálnej sieti pýta, či je Slovensko naozaj lacné. Vybral sa do mesta s 10-eurovou bankovkou v ruke a kladie sledovateľom otázku, či nakúpil dobre alebo sa nechal ošklbať.

V úvode videa priznáva, že skoré ranné vstávanie bolo náročné, deň preto začína kávou. Za kapučíno zaplatil v Starom Meste približne 3 eurá. V popise videa hovorí o librách a uvádza 2,79 libry, čo je v prepočte 3,21 eura. Dodáva, že táto časť Bratislavy je podľa neho nedocenená. Následne zašiel do pubu, kde si dal lokálne pivo za niečo približne 1,90 eura (píše 1,66 libry). Dodáva, že Slováci očividne pivo naozaj milujú.

Následne prišiel rad na nejaké to jedlo. Rozhodnutie padlo na trdelník so škoricou a s bielou čokoládou. Za ten turista zaplatil zhruba 5 eur (uvádza 4,36 libry). To je podľa neho absolútna turistická pasca, no trdelník vraj chutil veľmi dobre, tak mu to priveľké vrásky na čele nerobilo.

Stojí návšteva slovenského hlavného mesta za to?

Na záver sa rozhodol kúpiť si dve pohľadnice ako suvenír, dal za ne približne 1,20 eura (píše 1,05 libry). Ak to zrátame dokopy, vychádza to na približne 11,30 eura.

Ilustračná foto: Unsplash

Ak zrátame cestovateľom uvádzané sumy v librách, neprekročil by 10 libier. V popise videa dodáva, že navštívil už krajiny, kde sa ubytujete aj za 6 libier (menej ako 7 eur) na noc, ale aj také, kde zaplatil 20 libier (23 eur). Slovensko podľa neho patrí niekde medzi, ani príliš lacné, ani príliš drahé.

V komentároch ľudia píšu, že Bratislava vyzerá čarovne a píšu si ju na svoj cestovateľský zoznam. Cestovateľ Jack potvrdzuje, že Bratislava je podľa neho síce ako hlavné mesto pomerne malá, no jednoznačne si vás získa a stojí za návštevu.

