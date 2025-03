Bratislavské letisko pridáva nové letecké linky: V obľúbených destináciách môžete byť ešte rýchlejšie

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave prejde od nedele (30. 3.) na letný letový poriadok. V ňom pribudne šesť nových leteckých liniek i nový letecký dopravca. V utorok o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.

Od nedele sa začne z Bratislavy priamo lietať do talianskych miest Bari a Miláno – Malpensa, od utorka 1. apríla sa otvorí nová letecká linka do poľského Gdanska. V letnej sezóne pribudnú letecké spojenia do chorvátskeho Zadaru a na grécky ostrov Skiathos. Dostupné budú od júna do septembra. Z bratislavského letiska sa bude lietať aj na chorvátsky ostrov Brač. Od konca júna pribudnú aj priame lety z Bratislavy do dánskej Kodane s frekvenciou dvakrát týždenne.

Spolu 36 destinácií

K celoročnej linke do Istanbulu od apríla opäť pribudne aj pravidelná sezónna linka do tureckej Antalye. V prázdninových mesiacoch bude lietať štyrikrát týždenne. V letnom letovom poriadku sa zvýši frekvencia letov do Alghera na Sardínii, kde sa bude z Bratislavy lietať denne.

Najviac pravidelných a charterových letov je podľa bratislavského letiska počas leta naplánovaných do tureckej Antalye. Ide o takmer 1300 príletov a odletov. Nasleduje Alghero, egyptská Hurghada, medzi obľúbené letné destinácie patrí aj Larnaka na Cypre či Burgas v Bulharsku. Od júna do septembra sa bude z Bratislavy pravidelne lietať aj na grécke ostrovy Rodos, Kréta, Korfu, Zakynthos, tiež na Malorku, do Burgasu, Larnaky a od mája aj do Dubaja.

Z bratislavského letiska bude lietať 39 pravidelných liniek do 36 destinácií v 17 krajinách, ktoré bude zabezpečovať šesť leteckých dopravcov. Okrem pravidelných letov cestovné kancelárie v letnej sezóne ponúkajú aj charterové lety. V ponuke je 43 destinácií s odletom z Bratislavy do 16 rôznych krajín, ktoré zabezpečí 14 charterových leteckých dopravcov. Novinkami sú lety do tureckej Alanye a Dalamanu, Atén, Káhiry či El Alameinu v Egypte.

Bratislavské letisko pripomenulo aj povinnosť elektronickej registrácie pri letoch do Spojeného kráľovstva. Od 2. apríla 2025 budú musieť cestujúci pri letoch do Veľkej Británie povinne vyplniť elektronickú cestovnú autorizáciu (ETA), a to najneskôr tri pracovné dni pred odletom. Bez tohto povolenia nebude možné do krajiny vycestovať. Z Bratislavy sa lieta do Londýna, Manchestru, Edinburghu a Leedsu – Bradford. Letný letový poriadok bude platiť od 30. marca do konca októbra 2025.