Mapy, ktoré používame, vznikli v 16. storočí a zobrazujú krajiny zle. OSN schválila návrh, môžu sa meniť učebnice

Mapa sveta

Ilustračná foto: M.Bitton, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
TASR
„Spravodlivý svet sa začína spravodlivou mapou."

Viete o tom, že „tradičná“ mapa sveta, ktorú poznáme aj zo základnej školy, skresľuje skutočnú rozlohu jednotlivých území? V skutočnosti zväčšuje oblasti na severnej pologuli a zmenšuje tie pri rovníku, a to sa nepáči africkým krajinám. Togo predložilo návrh a valné zhromaždenie OSN schválilo rezolúciu o vernejšom zobrazení veľkosti kontinentov na mapách. 

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Posun vpred zo 16. storočia

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v piatok schválilo rezolúciu podporujúcu prechod od Mercatorovej mapovej projekcie zo 16. storočia k zobrazeniu sveta, ktoré vernejšie odráža skutočnú rozlohu kontinentov. Návrh predložilo Togo spolu s ďalšími africkými krajinami v rámci kampane Africkej únie zameranej na odstránenie skresleného zobrazenia Afriky na mapách. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.

Za návrh rezolúcie hlasovalo 164 krajín. Spojené štáty boli proti a ďalších šesť štátov: Estónsko, Gruzínsko, Litva, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina sa hlasovania zdržalo.

Mapa sveta
Ilustračná foto: Needpix

Čo na Mercatorovej projekcii nesedí?

Mercatorova projekcia zväčšuje pevniny bližšie k pólom, takže napríklad Grónsko na nej pôsobí približne rovnako veľké ako Afrika, aj keď africký kontinent je v skutočnosti asi 14-krát väčší.

„Spravodlivý svet sa začína spravodlivou mapou,“ vyhlásil pred hlasovaním minister zahraničných vecí Toga Robert Dussey.

Rezolúcia podporuje používanie projekcie Equal Earth, ktorá zachováva pomernú rozlohu kontinentov presnejšie. Nie je právne záväzná a nijako nespochybňuje využívanie Mercatorovej projekcie pri námornej a leteckej navigácii, na ktoré je podľa Toga naďalej vhodná.

Spojené štáty ako jediná krajina hlasovali proti

Spojené štáty ako jediná krajina hlasovali proti. Ich veľvyslanec pri OSN vyhlásil, že Washington nepovažuje návrh za neutrálnu snahu odstrániť kartografické skreslenia, ale za súčasť širšej ideologickej agendy. Americká delegácia zároveň uviedla, že podobné rezolúcie odvádzajú pozornosť OSN od skutočných problémov medzinárodného mieru, prosperity a vzťahov medzi štátmi.

Glóbus
Ilustračná foto: pxhere

Dussey oznámil, že Togo chce do konca roka nahradiť Mercatorovu projekciu v školských učebniciach zemepisu a stať sa prvou krajinou, ktorá tak urobí. Zároveň plánuje presviedčať ďalšie vlády, školy, medzinárodné organizácie či technologické spoločnosti, aby začali využívať projekciu Equal Earth.

Podľa šéfa togského rezortu diplomacie je rozšírenie Mercatorovej mapy dôsledkom koloniálnej minulosti. Kampaň za prijatie novej projekcie označil za súčasť širšieho úsilia afrických štátov vyrovnať sa s dedičstvom kolonializmu, nie za útok na Európu alebo voči iným regiónom sveta.

Francúzsko je za

Francúzsko plánuje prestať používať mapy sveta s tradičnou Mercatorovou projekciou. Podporuje tým iniciatívu afrických krajín, ktoré sa usilujú o realistickejšie geografické zobrazenie Afriky.

Mercatorova projekcia, pomenovaná po flámskom kartografovi zo 16. storočia, podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana-Noëla Barrota dáva príliš veľký vizuálny priestor Rusku, Spojeným štátom a dánskemu zámorskému územiu Grónsko na úkor Afriky a juhovýchodnej Ázie.

Barrot poukázal na skreslenie veľkosti jednotlivých regiónov na Mercatorovej projekcii. Ako príklad uviedol Spojené štáty, Rusko a Čínu, ktoré získavajú v porovnaní s Afrikou, Latinskou Amerikou alebo juhovýchodnou Áziou neprimerane veľký priestor. Dodal, že Grónsko na mape pôsobí takmer rovnako veľké ako Afrika, aj keď africký kontinent má v skutočnosti približne 14-krát väčšiu rozlohu.

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