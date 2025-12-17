Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli

Každý víkend sa snažíme vybrať na dlhú prechádzku do prírody v našom okolí, samozrejme, ak to počasie alebo čas dovolí. Preto sme sa aj tentoraz rozhodli voľný deň využiť aktívne a vybrali sme sa do vedľajšieho mesta objaviť niečo nové. Výsledkom bol pokojný nedeľný výlet, ktorý si určite ešte zopakujeme.
Ak hľadáte skvelé tipy na výlety po Slovensku, rozhodne vám odporúčame navštíviť región Liptov, ktorý má skutočne čo ponúknuť. Od nádhernej prírody, cez očarujúce turistické trasy, Liptovskú Maru, doliny ako napríklad Hrabovo, kde nájdete lyžiarske stredisko, tarzániu aj prírodné kúpalisko, či Čutkovo, ktoré ponúka kontaktnú zoo, zábavný park aj vodnú nádrž, liečivé jazierka v Liptovskom Jáne a v Rojkove, kde sa okúpete celkom zadarmo, jedinečné dediny, ktoré sú zapísané v kultúrnom dedičstve UNESCO, až po množstvo jaskýň, lyžiarskych stredísk, kúpalísk, múzeí a hôr.
Okrem toho má Liptov skvelú polohu, pretože sa nachádza blízko ďalších krásnych regiónov, akými sú Orava a Turiec. Navyše, Vysoké Tatry sú odtiaľto len na skok.
Ako domáci máme Liptov schodený skrz na skrz, preto nájsť niečo, čo sme v tomto regióne ešte nikdy nenavštívili, je náročné. No na naše počudovanie sa nám to podarilo. Pred pár dňami sme totiž navštívili jedno nádherné miesto po prvý raz a musíme povedať, že nás zaujalo a rozhodne vám odporúčame sem zájsť.
Navštívili sme mimoriadne významné miesto celkom zadarmo
V nedeľu okolo obeda sme navštívili Archeoskanzen Havránok, ktorý nájdete v regióne Liptov neďaleko vodnej priehrady Liptovská Mara, v katastrálnom území Liptovská Sielnica na východnom úpätí vrchu Úložisko.
Zaparkovali sme úplne bez problémov a celkom zadarmo, hneď vedľa veľkej informačnej tabule, na ktorej sme sa dočítali, že Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara – Havránok patrí k najvýznamnejším archeologickým lokalitám Liptova, kde v súvislosti so stavbou vodného diela od polovice 60. rokov 20. storočia prebiehal rozsiahly archeologický výskum, ktorý je zároveň jedným z najdlhšie prebiehajúcich v dejinách slovenskej archeológie.
Múzeum vzniklo s cieľom zachovať a zároveň prezentovať širokej verejnosti výsledky dlhoročného bádania na tejto lokalite. Hradisko Havránok bolo následne v roku 1991 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.
Kopec Havránok mal v minulosti strategicky výhodnú polohu, preto lákal ľudí už od praveku, neskôr bol cirkevným centrom a v 14. storočí aj centrom Liptovskej stolice. V dobe železnej tu bolo vybudované hradisko slúžiace ako útočisko v čase ohrozenia a zároveň chrániace doteraz jedinú nájdenú svätyňu kultúry, ktorá vznikla pod vplyvom prichádzajúcich Keltov na Liptov. Keltské obyvateľstvo sa na Liptove dokumentuje už od 4. až 1. storočia pred naším letopočtom.
Výhľad na okolité scenérie vám vyrazí dych
