Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Ktorý slovenský región je váš obľúbený?

Každý víkend sa snažíme vybrať na dlhú prechádzku do prírody v našom okolí, samozrejme, ak to počasie alebo čas dovolí. Preto sme sa aj tentoraz rozhodli voľný deň využiť aktívne a vybrali sme sa do vedľajšieho mesta objaviť niečo nové. Výsledkom bol pokojný nedeľný výlet, ktorý si určite ešte zopakujeme. 

Ak hľadáte skvelé tipy na výlety po Slovensku, rozhodne vám odporúčame navštíviť región Liptov, ktorý má skutočne čo ponúknuť. Od nádhernej prírody, cez očarujúce turistické trasy, Liptovskú Maru, doliny ako napríklad Hrabovo, kde nájdete lyžiarske stredisko, tarzániu aj prírodné kúpalisko, či Čutkovo, ktoré ponúka kontaktnú zoo, zábavný park aj vodnú nádrž, liečivé jazierka v Liptovskom Jáne a v Rojkove, kde sa okúpete celkom zadarmo, jedinečné dediny, ktoré sú zapísané v kultúrnom dedičstve UNESCO, až po množstvo jaskýň, lyžiarskych stredísk, kúpalísk, múzeí a hôr.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Slováci milujú miesto len 25 minút od našej hranice, ponúka lacnú lyžovačku: Najlepšiu zimnú destináciu máme len na skok
2.
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
3.
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Zobraziť všetky články (83)

Okrem toho má Liptov skvelú polohu, pretože sa nachádza blízko ďalších krásnych regiónov, akými sú Orava a Turiec. Navyše, Vysoké Tatry sú odtiaľto len na skok.

Ako domáci máme Liptov schodený skrz na skrz, preto nájsť niečo, čo sme v tomto regióne ešte nikdy nenavštívili, je náročné. No na naše počudovanie sa nám to podarilo. Pred pár dňami sme totiž navštívili jedno nádherné miesto po prvý raz a musíme povedať, že nás zaujalo a rozhodne vám odporúčame sem zájsť.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Navštívili sme mimoriadne významné miesto celkom zadarmo

V nedeľu okolo obeda sme navštívili Archeoskanzen Havránok, ktorý nájdete v regióne Liptov neďaleko vodnej priehrady Liptovská Mara, v katastrálnom území Liptovská Sielnica na východnom úpätí vrchu Úložisko.

Zaparkovali sme úplne bez problémov a celkom zadarmo, hneď vedľa veľkej informačnej tabule, na ktorej sme sa dočítali, že Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara – Havránok patrí k najvýznamnejším archeologickým lokalitám Liptova, kde v súvislosti so stavbou vodného diela od polovice 60. rokov 20. storočia prebiehal rozsiahly archeologický výskum, ktorý je zároveň jedným z najdlhšie prebiehajúcich v dejinách slovenskej archeológie.

Múzeum vzniklo s cieľom zachovať a zároveň prezentovať širokej verejnosti výsledky dlhoročného bádania na tejto lokalite. Hradisko Havránok bolo následne v roku 1991 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Kopec Havránok mal v minulosti strategicky výhodnú polohu, preto lákal ľudí už od praveku, neskôr bol cirkevným centrom a v 14. storočí aj centrom Liptovskej stolice. V dobe železnej tu bolo vybudované hradisko slúžiace ako útočisko v čase ohrozenia a zároveň chrániace doteraz jedinú nájdenú svätyňu kultúry, ktorá vznikla pod vplyvom prichádzajúcich Keltov na Liptov. Keltské obyvateľstvo sa na Liptove dokumentuje už od 4. až 1. storočia pred naším letopočtom.

Výhľad na okolité scenérie vám vyrazí dych

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako sa sem dostanete;
  • čo všetko tu môžete vidieť;
  • čím je toto miesto také výnimočné;
  • čo sa nachádza v okolí;
  • s čím vám tento výlet odporúčame spojiť;
  • koľko stojí vstupné;
  • aké podujatia tu bývajú počas sezóny;
  • kedy vám toto miesto odporúčame navštíviť.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac