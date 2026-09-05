Navštívili sme najlepší bar v Európe. Top miesto sa ukrýva aj v Tatrách, nejde o žiadny luxusný podnik

Spoznávanie nových destinácií nie je len o obzeraní pamiatok (aj keď tie tiež milujeme). Navnímať ich môžeme aj prostredníctvom kvalitného gastra či barovej kultúry. Ak sa chystáte na výlet po Európe, môžete pridať do svojho itinerára niektorý z podnikov, ktorý sa objavil v rebríčku 100 najlepších barov v Európe. A umiestnilo sa medzi nimi aj zaujímavé miesto na Slovensku a stavíme sa, že by ste si netipli správne, ktoré.
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The European Bar Guide zostavil rebríček top 100 barov v Európe v roku 2026. Sústredil sa nielen na kvalitu podávaných nápojov, ale taktiež pátral po miestach so zaujímavou atmosférou. Na prvom mieste sa ocitol bar, ktorý sa nachádza u našich južných susedov – preslávený Szimpla Kert, ktorý sa pravidelne objavuje v zoznamoch najlepších miest, aké v Budapešti navštíviť.
Ikonický ruin bar
Szimpla Kert je ruin bar s mimoriadne špecifickou atmosférou a upozorňujeme, že je turisticky populárnym miestom, preto v atraktívnych víkendových časoch sa tu môžete tlačiť hlava na hlave. Zažiť ho však napriek tomu stojí za to – ak si nepotrpíte na luxus, ale vás láka skôr „underground“.
Vo vnútri sa nachádza átrium, ktoré obkolesuje množstvo podnikov a plynule viete prechádzať z jedného do druhého a podľa pocitu si zvoliť, v ktorom z nich si dáte drink. Na poschodí sa nachádza balkón a, ako hovorí aj samotný názov tohto miesta, nechýba tu ani „kert“, teda záhrada.
The European Bar Guide však spomína aj odvrátenú stránku tohto miesta, a to, že dnes je skôr populárnou turistickou atrakciou, kde stretnete zahraničných návštevníkov, než miestom, ktoré by navštevovali domáci. Bar Szimpla Kert je na našom itinerári pri každej návšteve Budapešti, takže tieto slová môžeme potvrdiť, no aj tak ho odporúčame navštíviť všetkými desiatimi.
V prvej desiatke barov naprieč Európou sa ocitol aj ďalší od našich susedov, tentoraz českých. Je ním podnik U Hrocha, ktorý nájdete v Prahe a je „stelesnením tradičného českého baru“.
Medzi najlepšími barmi v Európe sa objavila Chata pod Rysmi
Kým naši poľskí a českí susedia majú v rebríčku celkom bohaté zastúpenie, Slovensko sa v ňom objavilo iba raz. Na druhej strane, na viac než solídnej priečke. 23. miesto obsadila pre niekoho prekvapivo Chata pod Rysmi. Obľúbená horská chata vo Vysokých Tatrách, ku ktorej si to musíte vyšliapať podobne ako horskí nosiči, ktorí na ňu vyniesli náklad a sú európskym unikátom. A práve to vyzdvihuje tento zoznam.
Odporúča si na Chate pod Rysmi vychutnať „zážitok z pitia čapovaného piva, ktoré dobrovoľníci priniesli do výšky 2250 m nad morom“. Dodáva, že si tu návštevníci užijú atmosférický večer.
Taktiež je v rebríčku spomenutá zaujímavosť, že táto chata je najvyššie položenou horskou chatou v Európe. Ak ju chcete navštíviť, poponáhľajte sa. Je sprístupnená iba do konca októbra, pretože sa jej týka zimná uzávera.
Top 10 barov v Európe na rok 2026 podľa rebríčka The European Bar Guide:
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- Szimpla Kert (Budapešť)
- Retsins Lucifernum (Bruggy)
- La Fleur en Papier (Brusel)
- Goupil Le Fol (Brusel)
- Zlatna Ribica (Sarajevo)
- Papa Joe´s Jazzlokal (Kolín nad Rýnom)
- ‚t Brugs Beertje (Bruggy)
- Bar Marsella (Barcelona)
- U Hrocha (Praha)
- Le Pot Au Lait (Liège)
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