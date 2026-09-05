Americká armáda sa pochválila videom. Ukazuje, ako zničila 3 iránske ropné tankery

Americká armáda tvrdí, že zničila tri ropné tankery spájané s iránskymi Revolučnými gardami. Admirál Brad Cooper odkázal, že je aj naďalej pripravená brániť americké sily.
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Americká armáda v sobotu oznámila, že zasiahla a zničila tri ropné tankery spájané s iránskymi Revolučnými gardami, ktoré podľa nej predtým ostreľovali americké vojenské lode. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Po neúspešných útokoch Iránu CENTCOM natrvalo vyradil z prevádzky ropné tankery iránskych Revolučných gárd (IRGC) – M/T Downy pri pobreží ostrova Chárk a M/T Stark 1 v blízkosti mesta Džásk. Americké sily tiež úplne zničili prázdny ropný tanker M/T Kylo… v Ománskom zálive, pričom plavidlo zasiahli na viacerých kritických miestach, aby ho vyradili z prevádzky po tom, čo posádka dostala pokyn opustiť loď,“ uviedlo Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) v príspevku na platforme X.
“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd
— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026
Žiadny člen americkej armády sa nezranil
Iránske médiá predtým hlásili viacero výbuchov práve neďaleko ostrova Chárk, hlavného ropného terminálu krajiny. V príspevku sa ďalej píše, že tankery boli súčasťou tieňovej siete, ktorá pomáha financovať Revolučné gardy a ich ozbrojených zástupcov v regióne.
Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že americká lietadlová loď a torpédoborec sa počas hliadkovania v regióne vyhli „viacerým nevyprovokovaným iránskym útokom“ a žiadny člen americkej armády sa nezranil.
„Ak zaútočíte na dve naše lode, zničíme vaše tri“
„Nech je odkaz pre IRGC jasný: ak zaútočíte na dve naše lode, spôsobíme vám ešte väčšie ekonomické škody – zničíme tri vaše,“ uviedol veliteľ CENTCOM admirál Brad Cooper. „Nebudeme váhať brániť americké sily a v prípade potreby zničíme obmedzenú a zraniteľnú iránsku ropnú flotilu,“ dodal.
Boje medzi USA a Iránom sa obnovili minulú nedeľu, keď Washington zaútočil na ostrov Lárak v Hormuzskom prielive a Irán na to odpovedal dronovým útokom v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch.
Podľa Trumpa je vojna s Iránom pre USA „zanedbateľná záležitosť“
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že vojna s Iránom je podľa neho pre Spojené štáty „zanedbateľná záležitosť“. Reagoval tak deň po tom, ako viceprezident USA JD Vance uviedol, že by tento konflikt neoznačil za vojnu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Nie je to nič veľké. Zvládli sme Venezuelu a zvládli sme aj toto,“ povedal Trump novinárom, keď sa ho pýtali na Vanceove vyjadrenia.
„Dokážem pochopiť, čo tým myslí. Je to vojenský konflikt, ale je to veľmi komorné,“ uviedol Trump na margo Vanceovho hodnotenia. „A viem si predstaviť, že to niekto nenazýva vojnou,“ dodal.
Spojené štáty pokračujú v bombardovaní Iránu, pričom táto vojna trvá už šiesty mesiac, pripomína AP. Trump napriek tomu o intenzite bojov vyhlásil: „Povedal by som, že je to prerušované,“ a dodal: „Práve teraz nebojujeme. Žiadne boje neprebiehajú.“
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