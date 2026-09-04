Psy reagujú na drobný pohyb na našej tvári, hovorí nová štúdia. Často mu nevenujeme žiadnu pozornosť

Možno sa vám už stalo, že keď ste sa cítili smutne, váš štvornohý priateľ k vám prišiel, zadíval sa vám hlboko do očí, akoby presne rozumel, čo práve prežívate, a rozhodol sa v tejto chvíli ukázať, že stojí pri vás. Či nám psy venujú pozornosť a do akej miery, zaujíma aj vedcov. Nová štúdia zistila, že reagujú na žmurkanie, predovšetkým na žmurkanie svojho pána.
správy od nás budete mať ako prví.
Štúdia publikovaná koncom augusta v časopise Royal Society Open Science sa zaoberala žmurkaním vo vzťahu človek a pes. V ľudskej neverbálnej komunikácii totiž zohráva dôležitú úlohu a dokáže o nás veľa napovedať. Ako je to však pri týchto zvieratách vo vzťahu k ľuďom? A líši sa to, či ide o ich majiteľa alebo o úplného cudzinca?
Psy žmurkali viac, keď pred sebou videli svojho majiteľa. Obzvlášť, ak to bola žena
Pozorovacej štúdie sa zúčastnilo 35 psov, ktoré boli vystavené videám svojho majiteľa a tiež neznámych ľudí. Sledovala žmurkanie a aj udržiavanie pohľadu.
Ukázalo sa, že pri žmurkaní psy vykazovali vyššiu frekvenciu smerom k majiteľom ako k cudzím osobám. Psy teda žmurkali viac, keď pred sebou videli svojho pána, ktorý žmurká. A viac, keď bola ich majiteľkou žena.
Synchronizácia žmurkania ale medzi psom a človekom preukázaná nebola.
Psy by mohli vnímať aj drobné pohyby ľudskej tváre
Výsledky však naznačujú, že štvornohí miláčikovia vnímajú žmurkanie svojho majiteľa a sú skvelým základom pre ďalší výskum v tejto téme.
Na jasné závery je v tomto momente ešte priskoro, avšak Elanorra Biffi, spoluautorka štúdie, pre ScienceAlert uviedla, že komunikácia medzi človekom a psom by podľa tohto nemusela zahŕňať iba zvukové signály či smer pohľadu, ale aj drobné pohyby ľudskej tváre, ktorým pri kontakte s domácimi miláčikmi možno ani nevenujeme pozornosť.
Nezodpovedanou otázkou zostáva, čo takáto reakcia zo strany psa znamená. Veda je fascinovaná aj takýmito záhadami, preto veríme, že nám čoskoro prinesie aj ďalšie odpovede.
Jednoduché znamenie ukáže, že vás váš pes nemá rád
Nedávno sme vám priniesli aj vyjadrenie expertky, ktorá prehovorila o znakoch, vďaka ktorým zistíte, aký vzťah k vám má váš štvornohý miláčik.
Prvým znamením, že váš pes vás nemá príliš v láske, je to, že sa vám vyhýba. Aktívne nevyhľadáva vašu spoločnosť alebo sa dokonca zámerne snaží ukryť na miestach, kde ho nenájdete. Ak vojdete do miestnosti, pes sa radšej zdvihne a odíde do inej.
Ďalším jasným znakom je to, ak váš pes s vami neudržiava očný kontakt. Domáci miláčikovia často prejavujú dôveru a náklonnosť práve očným kontaktom. Ak sa ale pes očnému kontaktu zámerne vyhýba, môže to znamenať nezáujem a nedôveru z jeho strany.
Všímať by ste si mali aj vrtenie chvostíkom. Ak sa vo vašej prítomnosti nedeje, môže to znamenať, že pes z nej nie je príliš nadšený.
Nahlásiť chybu v článku