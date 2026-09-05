Pri malej obci s 200 domami chcú postaviť megadátové centrum. Ľudia sa boja oteplenia o 9 stupňov

Možno si ani poriadne neuvedomujeme, aké dôležité je okolie miesta, kde žijeme, kým nenastane nečakaný problém. V takom prípade sa môžeme ocitnúť v zdanlivo neriešiteľnej situácii, pretože nad ňou nemáme priamo moc. Čo však urobiť v prípade, keď to zájde priďaleko a majú nastať zmeny, s ktorými výsostne nesúhlasíme? V nepríjemnej situácii sa ocitli obyvatelia v škótskej dedine Auchtertool, vedľa ktorej má vyrásť projekt druhého najväčšieho dátového centra na svete. To by totiž produkovalo také teplo, že by v lokalite mohlo dôjsť k umelému otepleniu až o 9 stupňov, tvrdia miestni obyvatelia, ktorí tomuto predpokladu veria.
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Malá dedinka Auchtertool ukrýva asi len 200 domov, preto v porovnaní s ňou vznik nového projektu, ktorý sa má rozprestierať na ploche presahujúcej 100 futbalových ihrísk, neznie ako najvyrovnanejší súboj.
Pred dom si vyvesili nesúhlasné transparenty a plánujú protest
Druhé najväčšie dátové centrum na svete Cato má produkovať teplo, ktoré sa dá porovnať s teplom pochádzajúcim zo 600-tisíc elektrických ohrievačov, približuje Mail Online. Ľudia sa začali voči projektu búriť a verejne vyjadrovať svoj nesúhlas a znepokojenie. Do parku či na svoje domy vyvesili transparenty s protestnými odkazmi a proti plánu sa ozvalo už cez 1600 hlasov. Na začiatok septembra si dokonca naplánovali spoločný protest.
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Okrem obáv z nárastu teploty na okolí sa ľudia boja aj hluku či infračerveného šumu. Myslia si, že môže mať nepriaznivý vplyv na ich zdravie a aj na zvieratá. Keď totiž vznikol Citadel Campus v Nevade, ktorý je najväčším dátovým centrom na svete, zanechal na životnom prostredí negatívne stopy. Ako uvádza portál, podľa vyjadrení miestneho trénera koní sa ich žriebätá odrazu začali rodiť mŕtve. Obyvatelia obce Auchtertool sa obávajú, že by podobný „trest“ mohol postihnúť aj ich.
Má priniesť 1450 nových pracovných miest, ľudia sa boja, že klesne komfort ich života
Miestni nechápu, ako vôbec môže vzniknúť projekt takýchto rozmerov v tesnej blízkosti malej dedinky. Na druhej strane ho developeri bránia vznikom nových pracovných miest v počte až 1450. To však ľuďom nestačí, pretože sú si vedomí, že dátové centrum bude v prevádzke nepretržite, a obávajú sa dlhodobých následkov.
Niektorí sa v obci usadili práve kvôli tomu, že v nej našli ticho a pokoj, čo je teraz v ohrození. Prosia preto o viac informácií o projekte a zároveň žiadajú kompetentných o jeho prehodnotenie.
Nový projekt má dbať na opatrenia spojené s prípadnými dosahmi
Generálny riaditeľ spoločnosti ILI Group, ktorá za projektom stojí, Mark Wilson hovorí, že obavy miestnej komunity berie vážne a chce sa nimi zaoberať.
Na druhej strane argumentuje, že Cato má spĺňať súčasné environmentálne a technické normy s opatreniami na riadenie jeho prípadných dosahov. Situáciu s miestnymi ľuďmi chce riešiť tým, že im poskytne podložené odpovede na ich otázky.
Architekti z Graeme Nicholls Architects, ktorí majú za návrhom nového zeleného dátového centra stáť, vyzdvihujú, že pôjde o významnú investíciu do škótskej ekonomiky a infraštruktúry.
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