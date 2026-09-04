Vieme, ktoré filmové a seriálové novinky sa oplatí pozerať cez víkend. Nebudete sa od nich vedieť odtrhnúť

Záber z filmu Citová hodnota

Záber z filmu Citová hodnota, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Filmové rebríčky
Streamovacie platformy si pre divákov opäť pripravili bohatú nádielku.

Pripravili sme pre vás prehľad filmov a seriálov, ktoré sa oplatí pozerať tento víkend. V našom zozname si nájde každý to svoje, milovníci napínavej drámy, desivých trilerov aj českého humoru.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj
Pravidelne vám prinášame tipy na nové filmy a seriály, tentoraz vám však prinášame prehľad toho, čo sa rozhodne oplatí pozerať tento víkend. Náš zoznam tvoria tie najzaujímavejšie a najsledovanejšie tituly naprieč obľúbenými streamovacími platformami, aj jedna novinka v kinách.

Návrat obľúbeného seriálu

Včera sa na streamovací gigant Netflix vrátil obľúbený seriál The Gentlemen so svojou druhou sériou. Vyzerá to tak, že pôjde do tuhého. Eddie už totiž viac nie je len zdráhajúci sa aristokrat, ktorý sa omylom dostal ku kriminálnemu podnikaniu. Naopak, začína si užívať svoju moc a chce svoje drogové impérium výrazne rozšíriť.

Viac z témy Filmové rebríčky:
1.
Legendárny film z roku 2001 Slováci nepochopili. Ak ste výnimka, vyrazí vám dych
2.
Vieme, ktoré filmy a seriály sa oplatí pozerať cez víkend. Diváci si ich zamilovali
3.
Slováci tento film nechcú vidieť, nazývajú ho zvrhlým. Medzi nechutnými snímkami sa objavila česká komédia
Zobraziť všetky články (49)

Hlavné postavy opäť stvárnili Kaya Scodelario a Theo James, ktorého preslávila úloha Tobiasa Eatona vo filme Divergencia.

Nový triler s legendárnym Robertom De Nirom v hlavnej úlohe

Netflix má okrem seriálu The Gentlemen ešte ďalšie eso v rukáve. Je ním nový triler The Whisper Man, v ktorom jednu z hlavných postáv stvárnil legendárny herec Robert De Niro. Navyše je aktuálne najsledovanejšou snímkou na streamovacej platforme prakticky na celom svete, vrátane Slovenska.

Príbeh filmu sleduje ovdoveného autora kriminálnych románov, ktorému unesú osemročného syna. Preto hľadá pomoc u svojho otca, bývalého policajného detektíva na dôchodku, s ktorým sa však odcudzil. No pri pátraní po chlapcovi objavia súvislosť s desaťročia starým prípadom odsúdeného sériového vraha známeho ako Šepkajúci muž (Whisper Man).

Záber zo seriálu The Whisper Man
Záber zo seriálu The Whisper Man, foto: MovieStillsDB

Severský triler

S novými trilermi sa na Netflixe roztrhlo vrece. Ak máte radi severské príbehy, pri ktorých sa od napätia neviete ani nadýchnuť, pozrite si nový film The Secret Woman z dánskej produkcie.

Dej filmu rozpráva o žene, ktorá stratila pamäť. Pochádza z Dánska, ale teraz žije v Nórsku so svojím novým snúbencom. Nevie, kto bola, ako jej život vyzeral, či bola vydatá alebo či má deti. Jedného dňa ju spozná záhadný muž z jej bývalého života. Následne zistí, že je vydatá a má malého syna. Preto odcestuje naspäť do Dánska, vráti sa do svojho pôvodného života a všetkými silami sa snaží spomenúť, prečo svoju rodinu opustila. Nakoniec zistí, že jej najbližší predstavujú najväčšie nebezpečenstvo.

Sci-fi seriál, ktorý si diváci zamilovali

Na streamovaciu platformu sa vrátil sci-fi seriál Temná hmota (Dark Matter), ktorý si diváci zamilovali. Kým prvej sérii na ČSFD svieti hodnotenie 77 %, tak druhej sérii o čosi menej – 71 %.

Seriál vznikol podľa knižného bestselleru od Blakea Croucha. Sleduje muža, ktorého uniesli do alternatívnej verzie jeho života, kde je na hrozivej ceste, z ktorej sa musí vrátiť k svojej rodine, aby ju zachránil pred najhorším možným nepriateľom. Má to však háčik – tým nepriateľom je on samotný.

Záber zo seriálu Temná hmota
Záber zo seriálu Temná hmota, foto: MovieStillsDB

Držiteľ Oscara

Streamovacia platforma HBO Max zas do svojej ponuky pridala novinku s názvom Citová hodnota (Sentimental Value), ktorá dokonca získala Oscara. Na filmovom portáli ČSFD oscarovej dráme diváci udelili hodnotenie 76 %.

Sestry Nora a Agnes sa znova stretávajú so svojím odcudzeným otcom, charizmatickým Gustavom, kedysi slávnym režisérom. Gustav ponúkne divadelnej herečke Nore úlohu vo filme, ktorý má byť jeho režijným návratom. Nora ponuku odmietne a následne zistí, že jej úlohu dal nadšenej mladej hollywoodskej hviezde. Nora a Agnes sa tak musia náhle vyrovnať so svojím komplikovaným vzťahom k otcovi a s americkou hviezdou, ktorá sa ocitla v samom centre ich zložitej rodinnej dynamiky.

Do kina vyrazte na novú českú komédiu

Pre milovníkov českého humoru máme výbornú správu. Včera do slovenských kín dorazila nová česká romantická komédia Dokonalý deň, ktorá má na český film skutočne výborné hodnotenie – až 72 %.

Hlavnými postavami sú Anna a Edo, ktorí sa stretnú úplnou náhodou. Po ich spoločnej vášnivej noci však prichádza vytriezvenie. Edo je krátko po rozchode a Anna sa chystá odsťahovať do Kanady. Navyše dej zamotá ďalší muž – Ellis, ktorý je úplným opakom Eda.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Od nových filmov a seriálov sa v septembri na Netflixe neodtrhnete. Sú to poriadne bomby

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac