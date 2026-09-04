Vieme, ktoré filmové a seriálové novinky sa oplatí pozerať cez víkend. Nebudete sa od nich vedieť odtrhnúť

Pripravili sme pre vás prehľad filmov a seriálov, ktoré sa oplatí pozerať tento víkend. V našom zozname si nájde každý to svoje, milovníci napínavej drámy, desivých trilerov aj českého humoru.
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Návrat obľúbeného seriálu
Včera sa na streamovací gigant Netflix vrátil obľúbený seriál The Gentlemen so svojou druhou sériou. Vyzerá to tak, že pôjde do tuhého. Eddie už totiž viac nie je len zdráhajúci sa aristokrat, ktorý sa omylom dostal ku kriminálnemu podnikaniu. Naopak, začína si užívať svoju moc a chce svoje drogové impérium výrazne rozšíriť.
Hlavné postavy opäť stvárnili Kaya Scodelario a Theo James, ktorého preslávila úloha Tobiasa Eatona vo filme Divergencia.
Nový triler s legendárnym Robertom De Nirom v hlavnej úlohe
Netflix má okrem seriálu The Gentlemen ešte ďalšie eso v rukáve. Je ním nový triler The Whisper Man, v ktorom jednu z hlavných postáv stvárnil legendárny herec Robert De Niro. Navyše je aktuálne najsledovanejšou snímkou na streamovacej platforme prakticky na celom svete, vrátane Slovenska.
Príbeh filmu sleduje ovdoveného autora kriminálnych románov, ktorému unesú osemročného syna. Preto hľadá pomoc u svojho otca, bývalého policajného detektíva na dôchodku, s ktorým sa však odcudzil. No pri pátraní po chlapcovi objavia súvislosť s desaťročia starým prípadom odsúdeného sériového vraha známeho ako Šepkajúci muž (Whisper Man).
Severský triler
S novými trilermi sa na Netflixe roztrhlo vrece. Ak máte radi severské príbehy, pri ktorých sa od napätia neviete ani nadýchnuť, pozrite si nový film The Secret Woman z dánskej produkcie.
Dej filmu rozpráva o žene, ktorá stratila pamäť. Pochádza z Dánska, ale teraz žije v Nórsku so svojím novým snúbencom. Nevie, kto bola, ako jej život vyzeral, či bola vydatá alebo či má deti. Jedného dňa ju spozná záhadný muž z jej bývalého života. Následne zistí, že je vydatá a má malého syna. Preto odcestuje naspäť do Dánska, vráti sa do svojho pôvodného života a všetkými silami sa snaží spomenúť, prečo svoju rodinu opustila. Nakoniec zistí, že jej najbližší predstavujú najväčšie nebezpečenstvo.
Sci-fi seriál, ktorý si diváci zamilovali
Na streamovaciu platformu sa vrátil sci-fi seriál Temná hmota (Dark Matter), ktorý si diváci zamilovali. Kým prvej sérii na ČSFD svieti hodnotenie 77 %, tak druhej sérii o čosi menej – 71 %.
Seriál vznikol podľa knižného bestselleru od Blakea Croucha. Sleduje muža, ktorého uniesli do alternatívnej verzie jeho života, kde je na hrozivej ceste, z ktorej sa musí vrátiť k svojej rodine, aby ju zachránil pred najhorším možným nepriateľom. Má to však háčik – tým nepriateľom je on samotný.
Držiteľ Oscara
Streamovacia platforma HBO Max zas do svojej ponuky pridala novinku s názvom Citová hodnota (Sentimental Value), ktorá dokonca získala Oscara. Na filmovom portáli ČSFD oscarovej dráme diváci udelili hodnotenie 76 %.
Sestry Nora a Agnes sa znova stretávajú so svojím odcudzeným otcom, charizmatickým Gustavom, kedysi slávnym režisérom. Gustav ponúkne divadelnej herečke Nore úlohu vo filme, ktorý má byť jeho režijným návratom. Nora ponuku odmietne a následne zistí, že jej úlohu dal nadšenej mladej hollywoodskej hviezde. Nora a Agnes sa tak musia náhle vyrovnať so svojím komplikovaným vzťahom k otcovi a s americkou hviezdou, ktorá sa ocitla v samom centre ich zložitej rodinnej dynamiky.
Do kina vyrazte na novú českú komédiu
Pre milovníkov českého humoru máme výbornú správu. Včera do slovenských kín dorazila nová česká romantická komédia Dokonalý deň, ktorá má na český film skutočne výborné hodnotenie – až 72 %.
Hlavnými postavami sú Anna a Edo, ktorí sa stretnú úplnou náhodou. Po ich spoločnej vášnivej noci však prichádza vytriezvenie. Edo je krátko po rozchode a Anna sa chystá odsťahovať do Kanady. Navyše dej zamotá ďalší muž – Ellis, ktorý je úplným opakom Eda.
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