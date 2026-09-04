Počasie sa zblázni: Zasiahnu nás prvé mrazy, prichádza -3 °C. Nastane však zvrat a horúčavy

Kým ešte pred niekoľkými dňami sme si užívali večerné prechádzky v letnom oblečení, možno ste aj vy zaznamenali, že uplynulé večery a noci boli chladnejšie. Najbližšie dni bude počasie ako na hojdačke. Čakajú nás prvé prízemné mrazy a po nich teploty opäť vystrelia do výšin.
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V sobotu cez Slovensko postúpi studený front, za ktorým k nám dorazí chladný vzduch z Arktídy. Začne postupovať už počas nasledujúcej noci a v priebehu zajtrajška sa začne ochladzovať, približuje iMeteo.
Teploty klesnú pod nulu. A potom zas vystrelia
„Cez víkend nás čaká o čosi chladnejšie počasie s maximálnymi dennými teplotami od +18 do +27 °C. V nedeľu už teploty vystúpia maximálne približne na +25 °C,“ uvádza portál o počasí s tým, že chladné počasie pocítime v noci.
Z nedele na pondelok sa má dokonca objaviť prekvapenie, ktoré môže nepríjemne zaskočiť záhradkárov, ktorí ešte majú svoju úrodu vonku v zemi. „V dolinách a kotlinách môžu prízemné teploty v noci z nedele na pondelok klesnúť až k -3 °C,“ dodáva.
V pondelok príde teplotné prekvapenie a opäť stúpnu k výšinám. Kým v noci prízemné teploty môžu klesnúť pod nulu, počas dňa predpoveď hlási aj +29 °C. Počas utorka sa očakáva, že nás opäť zasiahnu tridsiatky, teploty sa môžu vyšplhať až k +34 °C.
Keď pôjdete začiatkom týždňa skoro ráno do školy alebo práce, pripravte sa na to, že sa vám bude hodiť teplejšie oblečenie. Vezmite si však so sebou aj niečo tenšie, pretože keď sa budete vracať poobede domov, budú sa vám hodiť.
Na horách stredného a severného Slovenska hrozí silný nárazový vietor
O tom, že víkend môže byť v počasí poriadne krušný, informuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Na horách stredného a severného Slovenska sa nad pásmom lesa môže vyskytnúť vietor so silou víchrice. SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa.
Platí od 21.00 h až do nedeľného predpoludnia. „Nad pásmom lesa očakávame výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 – 135 km/h a priemernú rýchlosť 70 – 85 km/h,“ konkretizovali meteorológovia v rámci výstrahy, vydanej pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno.
Upozornili, že predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre aktivity, ako je horolezectvo či pešia turistika.
Môže tohtoročné sucho spôsobiť zdražovanie potravín?
Tohtoročná úroda viacerých významných plodín na Slovensku bude podľa aktuálnych odhadov Štatistického úradu (ŠU) SR výrazne slabšia ako vlani. Samotná slabá slovenská úroda ešte automaticky neznamená výrazné zdražovanie potravín. Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu a chýbajúcu domácu produkciu možno do určitej miery nahradiť dovozom. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB, v komentári k druhému odhadu úrody plodín, ktorý zverejnil 1. septembra ŠÚ SR.
Tohtoročný problém však podľa neho spočíva v tom, že nepriaznivé počasie nezasiahlo iba Slovensko. Sucho a vysoké teploty zhoršili vyhliadky viacerých letných plodín aj v ďalších častiach západnej a strednej Európy. Dovoz preto môže vyriešiť nedostatok množstva, ale nemusí vyriešiť problém ceny.
Upozornil, že drahšia kukurica sa môže do cien premietnuť cez mäso a vajcia. Spotrebiteľ pritom vyššiu cenu kukurice nemusí vidieť priamo. Kukurica patrí medzi významné energetické zložky kŕmnych zmesí. Ak zostane jej cena zvýšená, rastú náklady najmä pri chove hydiny a ošípaných.
Osobitnú pozornosť si tento rok podľa analytika zaslúži cukor. Slovenská produkcia cukrovej repy má klesnúť o viac než polovicu, pričom za tým stojí kombinácia menšej pestovateľskej plochy a výrazne slabšieho hektárového výnosu. Zároveň nejde iba o slovenský problém.
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