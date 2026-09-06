Predstavili „množstvo nápadov“ na ukončenie vojny. Vyslanci Spojených štátov rokovali s Putinom

Vyslanci Spojených štátov Steve Witkoff a Jared Kushner s ruským prezidentom Vladimirom Putinom

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák Vojna na Ukrajine
Moskva je stále „presvedčená“, že dokáže dosiahnuť svoje vojenské ciele.

Kremeľ v sobotu oznámil, že prezident Vladimir Putin viedol „nesmierne otvorené“ rokovania s vyslancami Spojených štátov o tom, ako ukončiť vojnu na Ukrajine. Steve Witkoff a Jared Kushner priniesli „množstvo nápadov“, uviedla Moskva. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.

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Obchodný partner amerického prezidenta Donalda Trumpa Witkoff a Trumpov zať Kushner hovorili s Putinom viac ako tri hodiny, dodal Kremeľ.

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„Diskutovali o konkrétnych plánoch ďalších krokov, ktoré budú oznámené v najbližších týždňoch, a tešia sa na rovnako produktívne stretnutia, ktoré sa uskutočnia na Ukrajine,“ uviedol predstaviteľ Bieleho domu vo vyhlásení pre agentúru AFP.

Washington sa snaží oživiť rokovania o ukončení najhoršieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny. Minulý týždeň sa v Moskve stretol riaditeľ CIA John Ratcliffe so svojim ruským náprotivkom. O predmete ich rokovania však neinformovala ani jedna zo strán.

„Americkí zástupcovia sa na túto cestu dôkladne pripravili. Nielenže vyjadrili svoj tradičný záujem o rýchle ukončenie bojov, ale predložili aj viacero návrhov na možné cesty k urovnaniu situácie,“ povedal novinárom zahraničnopolitický poradca Kremľa Jurij Ušakov. Návrhy však bližšie nešpecifikoval.

Ruská strana Američanom oznámila, že Moskva je „presvedčená“, že dokáže dosiahnuť svoje vojenské ciele a obsadiť zvyšnú časť východnej Ukrajiny, dodal Ušakov.

Steve Witkoff a Jared Kushner na rokovaní s Putinom
Foto: SITA/AP

Prvýkrát pocestujú do Kyjeva

Pre Kushnera a Witkoffa to bola už ôsma návšteva Moskvy počas vojny. Do Kyjeva však pocestujú prvýkrát. Putin v tejto súvislosti nariadil trojdňové zastavenie útokov na ukrajinské hlavné mesto. Zelenskyj potvrdil, že jeho krajina bude trojdňové prímerie dodržiavať.

„Ruský prezident a vrchný veliteľ Putin vydal rozkaz pozastaviť útoky na Kyjev počas troch dní, a to od dnešnej polnoci. Dôvodom je príprava a priebeh amerických rokovaní v Kyjeve,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X už skôr vyhlásil, že jeho krajina sa pripravuje na návštevu. „Tak, ako sme to urobili aj počas predchádzajúcej diplomatickej návštevy z Ameriky, zaistíme normálne fungovanie ruského vzdušného priestoru, aby mohli sprostredkovatelia bezpečne pricestovať,“ ozrejmil.

Priame rokovania uviazli

Predošlé rozhovory medzi Putinom a americkými vyslancami viedli aj k priamym rokovaniam medzi Rusmi a Ukrajincami. Tie však uviazli a potom ich zastavili, keďže Witkoff a Kushner sa v uplynulých mesiacoch venovali najmä vojne USA proti Iránu.

Ešte pred rokovaniami Putin uviedol, že rozhovory budú náročné a že situáciu vo vojne vysvetlí zo svojho pohľadu. Vyslancov požiadal, aby Trumpovi odovzdali jeho pozdravy a zároveň amerického prezidenta pochválil za jeho odhodlanie ukončiť vojnu na Ukrajine. Putin dodal, že Witkoff a Kushner si získali dôveru Moskvy.

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