Za plavbu sme zaplatili 23 eur. Člnkovali sme sa na Štrbskom plese. Kvalita vody nás nepríjemne prekvapila

Člny na Štrbskom plese

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Turistov tu bolo neúrekom.

Počas horúcich letných dní sme sa vybrali schladiť do Vysokých Tatier, kde sme zažili jedinečný zážitok, ktorý odporúčame absolvovať aj vám – člnkovali sme sa na Štrbskom plese. Kvalita vody nás, žiaľ, veľmi nepríjemne prekvapila. Napriek húfom domácich i zahraničných turistov sme si užili príjemnú prechádzku. Zastavili sme sa aj v jednom z mnohých podnikov, ktoré sú okolo plesa, vysoké ceny nám zdvihli obočie.

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Na Štrbskom plese sa môžete člnkovať 4 mesiace v roku

Člnkovanie na Štrbskom plese má 130-ročnú históriu. K dispozícii je však len štyri mesiace v roku, v júni od 10.00 do 16.30 h, v júli a v auguste od 10.00 do 17.30 h, v septembri v rovnakom čase ako v júni a v októbri od 10.00 do 16.00 h.

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Štrbské pleso
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)
Štrbské pleso dostalo názov podľa podtatranskej obce Štrba, v ktorej katastrálnom území leží. Je druhým najväčším plesom v slovenskej časti Vysokých Tatier a zároveň druhým najväčším plesom na Slovensku. Nachádza sa v nadmorskej výške 1 346 m n. m. v miestach, kde sa spájajú Furkotská a Mlynická dolina. Má rozlohu 19,76 hektára, maximálnu hĺbku 26 metrov, dĺžku 640 metrov a šírku 600 metrov. Zaujímavosťou je, že priemerne je až 155 dní v roku pokryté ľadom.

Do Štrbského plesa nevteká ani z neho nevyteká nijaký povrchový potok. Napĺňa sa pomocou výverov. V niektorých miestach voda vyviera z hĺbky viac ako 12 metrov. Vývery tvoria komíny a široké lieviky, pričom najširší má priemer viac ako jeden meter.

Štrbské pleso pôvodne patrilo šľachtickej rodine Sentivániovcov, ktorá pochádzala z regiónu Liptov, konkrétne z Liptovského Jána. Sentivániovci pleso využívali na oddych a turistom ho ponúkali na športový rybolov, kúpanie či člnkovanie. Koncom 20. storočia bolo člnkovanie na plese zakázané, no po 25 rokoch, v roku 2008, bolo opäť povolené. V roku 1901 Štrbské pleso od Sentivániovcov odkúpil Uhorský štát. Pleso sa nevyužívalo len na oddych, ale aj na ťaženie ľadu, v sezóne tu bolo zamestnaných až 200 robotníkov a údajne išlo o veľmi prestížnu prácu.

Kráčali sme za húfom turistov

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  • koľko sme zaplatili za parkovanie;
  • prečo nás kvalita vody Štrbského plesa nepríjemne prekvapila;
  • koľko stoja člny;
  • aké sú ceny v podnikoch na Štrbskom plese;
  • ako sa nám plavba páčila a či vám ju odporúčame absolvovať.

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