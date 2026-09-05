„Smer je najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku,“ udrel Šimečka. Pellegriniho výrok nazval absurditou

Michal Šimečka

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Pre Slovensko by podľa prezidenta bolo prospešné, ak by vznikla veľká koalícia vedená dnes opozičným PS a dnes koaličným Smerom-SD.

Prezident Peter Pellegrini povedal, že by sme mali posilniť snahy o komunikáciu s Ruskom. Dôležitý je podľa neho pokus o diplomatické riešenie. Zároveň uviedol, že by bolo prospešné, ak by vznikla veľká koalícia vedená PS a Smerom-SD.

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Spoločne s Ukrajinou by mal Západ posilniť snahy o komunikáciu s Ruskom. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol v sobotu v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Ako doplnil, dôležitý je dialóg a pokus o diplomatické riešenie.

Vojna, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, má podľa prezidenta iba diplomatické riešenie. „Chápem, že posilňovanie Ukrajiny má za cieľ – a veľa o tom rozprávame na stretnutí prezidentov z celej západnej Európy-, aby si Ukrajina za rokovací stôl sadla ako rovnocenný partner Ruska. (…). Chápem aj hlboké útoky Ukrajiny dovnútra Ruska, aby tak ukázala, že vie spôsobovať zásadné škody aj na ruskej infraštruktúre,“ uviedol prezident. Dodal však, že na druhej strane sa vojna začína prelievať cez hranice. Poukázal, že niektoré útoky budú organizované priamo z Ruska.

Peter Pellegrini
Foto: SITA/AP

Pellegrini v tomto kontexte zopakoval svoj postoj, že štát aj podniky vyrábajúce vojenskú techniku či muníciu musia prijať náležité opatrenia. Priblížil, že o téme sa zhováral aj s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD).

Hlava štátu okrem toho zdôraznila, že napriek jej chybám je Európska únia naďalej životným priestorom Slovenska. Neočakáva, že by niektoré členské štáty plánovali vystúpiť. Myslí si, že po odchode Spojeného kráľovstva sa ukázali problémy, ktoré vystúpenie z Únie prináša. Európska únia si však podľa neho musí zachovať momentum a prijať ďalšie členské krajiny. Musí zároveň prejsť potrebnými reformami.

Podľa Pellegriniho by bolo prospešné, ak by vnikla veľká koalícia vedená PS a Smerom-SD

Prezident sa v relácii venoval i domácej politike. Myslí si, že budúcoročné parlamentné voľby by mohli dopadnúť patovou situáciou a súčasné strany politického spektra nebudú schopné zložiť vládnu koalíciu. Pre Slovensko by podľa neho bolo prospešné, ak by potom vznikla veľká koalícia vedená dnes opozičným PS a dnes koaličným Smerom-SD. Očakáva, že rok pred voľbami bude politická atmosféra postupne hustnúť.

„Na to potrebujete na jednej aj druhej strane vyzretého lídra, ktorý potlačí svoje vlastné ego, ktorý potlačí možno to všetko, čo sa narozprávalo doteraz medzi jednotlivými lídrami a členmi týchto politických strán,“ uviedol.

Michal Šimečka
Foto: SITA/AP

Podľa Šimečku je Pellegriniho výrok absurdita

Predseda opozičného PS Michal Šimečka odmieta vládu s koaličným Smerom-SD. Výrok prezidenta SR Petra Pellegriniho označil za absurditu. Hlava štátu v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy uviedla, že široká koalícia naprieč politickým spektrom by Slovensku prospela. Šimečka to uviedol na sociálnej sieti.

„Smer je najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku. Vládne tu 16. rok a kvôli nemu upadá životná úroveň našich ľudí, ich zdravie, bezpečie, prepadáme sa prakticky v každom rebríčku Európskej únie až niekam na dno. Slovensko potrebuje zmenu k lepšiemu. Prvý krok tejto zmeny je porážka Smeru vo voľbách 2027 a vyprevadenie tejto strany do politického dôchodku. Až vtedy príde skutočná nádej a vízia na lepší život ľudí na Slovensku,“ vyhlásil.

Ficovi by radil, aby našiel iného kandidáta na nového ministra, než je Kuffa

Pellegrini okrem toho priblížil, že nateraz je výmena na poste ministra životného prostredia jedinou oznámenou zmenou v súčasnom vládnom kabinete. Predpokladá, že v týchto dňoch sa premiér Robert Fico (Smer-SD) rozpráva o tejto téme s predsedom SNS Andrejom Dankom. Predsedovi vlády by radil, aby našiel iného kandidáta na nového ministra, ako je súčasný štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa.

Prezident tiež považuje tému sucha a klimatickej zmeny za prezidentskú tému. Poukázal, že by sa o ňu mali zaujímať politické strany naprieč spektrom a spolupracovať na riešeniach.

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