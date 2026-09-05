Dcéra pozerala TikTok na dovolenke. Otcovi prišiel účet 49 000 €, takmer ho to zruinovalo

Rodinná dovolenka v Maroku sa pre britského podnikateľa zmenila na nočnú moru. Jeho dcéra si prezerala TikTok cez mobilné dáta a výsledkom bol účet, ktorý by väčšina ľudí nedokázala zaplatiť ani za celý život.
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Pre Andrewa Altyho mala byť dovolenka v Maroku obyčajným oddychom. Namiesto toho sa však počas pobytu v Marrákeši dozvedel, že mu mobilný operátor zaúčtoval tisíce eur za dátový roaming, ako informoval portál The Guardian.
Bol v tom, že ide o omyl
Britský podnikateľ, ktorý vlastní firmu zameranú na predaj záclon a závesov, najskôr neveril vlastným očiam. O2 mu poslalo účet vo výške približne 22 000 libier, čo je v prepočte viac ako 25 000 €. Spočiatku si však myslel, že ide o chybu.
Alty bol práve na ceste do púšte, keď si všimol astronomickú sumu. Pokúšal sa kontaktovať O2, no situáciu sa mu nepodarilo okamžite vyriešiť. „Myslel som si, že došlo k nejakej chybe alebo že bol účet napadnutý,“ opísal podnikateľ.
Keď sa po návrate domov pozrel na ďalšie vyúčtovanie, čakal ho ešte väčší šok. Operátor mu naúčtoval ďalších približne 20 000 libier, teda 23 000 €. Celková suma tak vystúpila na približne 42 000 libier, v prepočte 49 000 €.
Neupozornili ho
Za obrovským účtom bolo používanie mobilných dát jeho dcérou, ktorá počas dovolenky sledovala sociálnu sieť TikTok. Problémom bolo, že telefón bol pripojený k mobilnej sieti v Maroku, ktoré nepatrí do európskej roamingovej zóny. Dátová prevádzka mimo Európy preto podliehala výrazne odlišným podmienkam.
„Nie je možné, aby si mohli účtovať takéto sumy. Nijako sa nás nesnažili upozorniť a jednoducho nechali poplatky narastať,“ povedal Alty. Podľa jeho slov je absurdné, aby mal malý podnikateľ účet v takej obrovskej hodnote len preto, že počas dovolenky jeho dcéra využívala mobilné dáta.
Dodal: „Za posledné dva mesiace mi to zabralo takú veľkú časť života. Je to smiešne. Tím zákazníckej podpory nebol nápomocný. Hovory skončili len frustráciou a zúfalstvom.“
Problém bol ukrytý v podmienkach zmluvy
Alty mal mobilný paušál uzatvorený prostredníctvom svojej firmy. Zmluvu si kúpil cez britského predajcu Currys, pričom samotnú mobilnú službu poskytovalo O2. V nej bolo uvedené, že na dátové služby mimo Európy nie je žiadny cenový strop.
Práve táto možnosť sa neskôr ukázala ako kľúčová. Alty tvrdil, že ho O2 ani Currys dostatočne neupozornili na to, aké vysoké môžu byť poplatky pri používaní dát v krajinách mimo Európy.
Pomoc hľadal u ombudsmana
Podnikateľ sa napokon obrátil na britskú Financial Ombudsman Service (FOS), ktorá rieši spory medzi spotrebiteľmi a finančnými spoločnosťami. Alty tvrdil, že mu nebolo riadne vysvetlené, že zo zmluvy je možné odstrániť štandardný limit na dátový roaming mimo Európy.
FOS však jeho prípad nedokázal vyriešiť. Podľa ombudsmana išlo o spor týkajúci sa procesu predaja a vysvetlenia zmluvných podmienok. Za túto časť zodpovedal Currys, keďže práve prostredníctvom neho bola zmluva uzatvorená.
Po medializácii prišlo nečakané riešenie
Prípad sa napokon dostal k britskému denníku The Telegraph. Po tom, čo novinári kontaktovali O2 a Currys, sa obe spoločnosti dohodli, že sporné poplatky zákazníkovi odpustia. O2 uviedlo, že ombudsman prípad vyhodnotil ako spor týkajúci sa predajného procesu a poskytovateľa účtu, ktorým bol Currys.
Spoločnosť zároveň potvrdila, že situácia je už vyriešená a Currys súhlasil s odpustením všetkých poplatkov. Currys uviedol, že vzhľadom na „rozsah a okolnosti prípadu“ boli poplatky odstránené.
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