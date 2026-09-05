4 dôvody, prečo vaša spálňa pôsobí lacným dojmom. Vďaka niekoľkým trikom bude hneď vyzerať luxusnejšie

Zaprataná spálňa

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Spálňa je podľa expertky na interiéry jednou z najviac prehliadaných miestností v dome.

Väčšina ľudí pri zariaďovaní svojho domova rieši najmä dizajn kuchyne a kúpeľne. No na spálňu väčšina zabúda, pritom v tejto miestnosti strávime až tretinu nášho života. Odborníčka na interiérový dizajn odhalila najčastejšie chyby, ktorých sa ľudia pri zariaďovaní spálne dopúšťajú, a kvôli ktorým potom vyzerá lacno. Poskytla aj niekoľko tipov, ako jednoducho a lacno docieliť, aby spálňa pôsobila luxusným hotelovým dojmom.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

V spálni strávime tretinu života

Spálňa je podľa britskej expertky na interiéry Deirdre McGettrick jednou z najviac prehliadaných miestností v dome. Pritom tam strávime tretinu nášho života, píše Mail Online.

Expertka je dokonca presvedčená, že je dôležitá aj z hľadiska predaja nehnuteľnosti. Preto jej vzhľad môže potenciálnych kupujúcich buď odradiť, alebo prilákať. Tvrdí, že niekoľko malých a lacných zmien môže úplne zmeniť to, aký pocit máte zo svojej spálne, a to bez akejkoľvek rekonštrukcie.

Prezradila najčastejšiu chybu

Ako prvé odborníčka upozornila na nadrozmerný nábytok. Ľudia sa vraj najčastejšie dopúšťajú jednej chyby – majú posteľ, ktorá je príliš veľká na izbu. Ak je posteľ taká veľká, že nemáte okolo nej ani ako prejsť, alebo máte problém otvoriť dvere či skriňu, miestnosť automaticky pôsobí oveľa menšie, než v skutočnosti je. Preto radí voliť posteľ s rozmerom, ktorý bude pre vás stále praktický, ale nenavodí v spálni stiesnený pocit.

Chybou však je, aj keď máte nezladený nábytok, pretože miestnosť potom pôsobí nesúrodo. Nemusíte však meniť nábytok v celej miestnosti, stačí, keď vymeníte napríklad len nočné stolíky, ktoré budú v rovnakom štýle, ako sú napríklad skrine či posteľ.

Luxusná spálňa
Ilustračné foto: Image by dit26978 on Magnific

Ďalšou veľkou chybou sú zapratané povrchy. Nočné stolíky nahromadené knihami a nabíjačkami vytvárajú dojem, akoby v miestnosti chýbal úložný priestor a navyše pôsobia chaoticky. Preto všetko dôkladne pretrieďte, zbytočnosti vyhoďte a dbajte na dostatočne veľký úložný priestor. Skvelým tipom, ako si zväčšiť úložný priestor, môže byť napríklad dať k nohám postele lavicu, do ktorej môžete niečo schovať.

Ďalej radí nezapĺňať každý kút spálne nejakým nábytkom, ale nechať priestor aj prázdny. Na záver ponúkla aj niekoľko jednoduchých tipov, vďaka ktorým bude vaša spálňa pôsobiť luxusnejším dojmom. Radí mať priestor na sedenie, postačí aj stolička s malým stolíkom pri okne alebo úzka lavica pri nohách.

Investujte do kvalitnej posteľnej bielizne

Zároveň radí investovať skôr do kvalitnej posteľnej bielizne, než do drahého nábytku. Tvrdí, že svieža biela posteľná bielizeň, prekrytá textúrovanou prikrývkou a niekoľkými vankúšmi, okamžite vytvorí dojem luxusu ako v hoteli. K posteli radí pridať čalúnené čelo pre väčší pocit pohodlia.

Biela posteľná bielizeň
Ilustračné foto: Image by lifeforstock on Magnific

Zlepšiť celkový dojem z vašej spálne vie aj maximalizovanie denného svetla. Podľa expertky by ste preto mali závesy alebo žalúzie nechať úplne otvorené. A ak sú v miestnosti ťažké, tmavé závesy, zvážte ich výmenu za niečo ľahšie, napríklad za ľan.

Skvelým tipom je aj do spálne umiestniť veľké zrkadlo, ktoré miestnosť opticky zväčší. Pomôcť vie aj skutočne veľký koberec, pretože miestnosť zjemní a dodá jej príjemný pocit tepla.

Expertka tvrdí, že vďaka týmto trikom bude vaša spálňa hneď pôsobiť dokončeným a nie strohým dojmom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Finančná expertka radí, ako si šetriť na vlastné bývanie. Dôležitý je čas, nie kam peniaze…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac