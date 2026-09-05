4 dôvody, prečo vaša spálňa pôsobí lacným dojmom. Vďaka niekoľkým trikom bude hneď vyzerať luxusnejšie

Väčšina ľudí pri zariaďovaní svojho domova rieši najmä dizajn kuchyne a kúpeľne. No na spálňu väčšina zabúda, pritom v tejto miestnosti strávime až tretinu nášho života. Odborníčka na interiérový dizajn odhalila najčastejšie chyby, ktorých sa ľudia pri zariaďovaní spálne dopúšťajú, a kvôli ktorým potom vyzerá lacno. Poskytla aj niekoľko tipov, ako jednoducho a lacno docieliť, aby spálňa pôsobila luxusným hotelovým dojmom.
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V spálni strávime tretinu života
Spálňa je podľa britskej expertky na interiéry Deirdre McGettrick jednou z najviac prehliadaných miestností v dome. Pritom tam strávime tretinu nášho života, píše Mail Online.
Expertka je dokonca presvedčená, že je dôležitá aj z hľadiska predaja nehnuteľnosti. Preto jej vzhľad môže potenciálnych kupujúcich buď odradiť, alebo prilákať. Tvrdí, že niekoľko malých a lacných zmien môže úplne zmeniť to, aký pocit máte zo svojej spálne, a to bez akejkoľvek rekonštrukcie.
Prezradila najčastejšiu chybu
Ako prvé odborníčka upozornila na nadrozmerný nábytok. Ľudia sa vraj najčastejšie dopúšťajú jednej chyby – majú posteľ, ktorá je príliš veľká na izbu. Ak je posteľ taká veľká, že nemáte okolo nej ani ako prejsť, alebo máte problém otvoriť dvere či skriňu, miestnosť automaticky pôsobí oveľa menšie, než v skutočnosti je. Preto radí voliť posteľ s rozmerom, ktorý bude pre vás stále praktický, ale nenavodí v spálni stiesnený pocit.
Chybou však je, aj keď máte nezladený nábytok, pretože miestnosť potom pôsobí nesúrodo. Nemusíte však meniť nábytok v celej miestnosti, stačí, keď vymeníte napríklad len nočné stolíky, ktoré budú v rovnakom štýle, ako sú napríklad skrine či posteľ.
Ďalšou veľkou chybou sú zapratané povrchy. Nočné stolíky nahromadené knihami a nabíjačkami vytvárajú dojem, akoby v miestnosti chýbal úložný priestor a navyše pôsobia chaoticky. Preto všetko dôkladne pretrieďte, zbytočnosti vyhoďte a dbajte na dostatočne veľký úložný priestor. Skvelým tipom, ako si zväčšiť úložný priestor, môže byť napríklad dať k nohám postele lavicu, do ktorej môžete niečo schovať.
Ďalej radí nezapĺňať každý kút spálne nejakým nábytkom, ale nechať priestor aj prázdny. Na záver ponúkla aj niekoľko jednoduchých tipov, vďaka ktorým bude vaša spálňa pôsobiť luxusnejším dojmom. Radí mať priestor na sedenie, postačí aj stolička s malým stolíkom pri okne alebo úzka lavica pri nohách.
Investujte do kvalitnej posteľnej bielizne
Zároveň radí investovať skôr do kvalitnej posteľnej bielizne, než do drahého nábytku. Tvrdí, že svieža biela posteľná bielizeň, prekrytá textúrovanou prikrývkou a niekoľkými vankúšmi, okamžite vytvorí dojem luxusu ako v hoteli. K posteli radí pridať čalúnené čelo pre väčší pocit pohodlia.
Zlepšiť celkový dojem z vašej spálne vie aj maximalizovanie denného svetla. Podľa expertky by ste preto mali závesy alebo žalúzie nechať úplne otvorené. A ak sú v miestnosti ťažké, tmavé závesy, zvážte ich výmenu za niečo ľahšie, napríklad za ľan.
Skvelým tipom je aj do spálne umiestniť veľké zrkadlo, ktoré miestnosť opticky zväčší. Pomôcť vie aj skutočne veľký koberec, pretože miestnosť zjemní a dodá jej príjemný pocit tepla.
Expertka tvrdí, že vďaka týmto trikom bude vaša spálňa hneď pôsobiť dokončeným a nie strohým dojmom.
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