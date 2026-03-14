Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok

Turistika nie je len o zdolávaní kopcov, ale aj o prekonávaní samých seba. Na Slovensku nájdeme množstvo nádherných turistických trás, ktoré sa pýšia výhľadmi vyrážajúcimi dych a môžeme na nich zažiť neopísateľný pocit slobody. Ak chcete tento zážitok povýšiť a stráviť na horách viac času, pridajte k tomu prenocovanie v niektorej z útulní. Zbalili sme si spacáky a vybrali sa do Nízkych Tatier, aby sme si to vyskúšali.
Možno ste sa už aj vy dopočuli o najrôznejších skúsenostiach ľudí z turistických útulní, pri ktorých ste si povedali, že to nie je nič pre vás. My však na to máme iný názor a ak milujete hory a prírodu, jednoznačne by ste mali na takomto mieste stráviť noc. Na prvú skúsenosť tohto druhu sme si zvolili útulňu Ďurková pod Chabencom a zhrnuli pre vás praktické rady, aby ste vedeli, na čo sa pripraviť.
Na prvý marcový víkend hlásili meteorológovia teplé slnečné počasie, preto nás ani trochu neprekvapilo, keď sme dva dni pred ním obvolávali horské chaty vo Vysokých a v Nízkych Tatrách a na viacerých nám povedali to isté – že už majú obsadené.
Mali sme však šťastie a na Ďurkovej nám prikývli, že môžeme prísť. Funguje bez rezervačného systému a jednoducho povedané: kto skôr príde, ten skôr melie. Tak sme sa na hory vydali ešte predobedom.
Túra s krásnymi výhľadmi z hrebeňa Nízkych Tatier
Auto sme zaparkovali pri horskej chate Magurka v Partizánskej Ľupči, kde sme si dali skorý obed, ktorý chutil vynikajúco a vybrali sme sa smerom k nášmu cieľu. Túra k Ďurkovej z tohto štartovacieho bodu trvá približne od 1 hodiny a 30 minút do 2 hodín a 15 minút – v závislosti od vašej kondičky. Nachádza sa v nadmorskej výške 1623 metrov, priamo pod hrebeňom Nízkych Tatier.
Útulňa je pre turistov prístupná celoročne – počas teplých mesiacov je obľúbenou zastávkou tých, ktorí zdolávajú nízkotatranský hrebeň, napríklad po Ceste SNP, a v zime je ideálnym miestom, ak máte radi skialp. Mnohí naši „spolubývajúci“ boli práve skialpinisti, ktorí si pred chatou „zaparkovali“ svoje lyže, prenocovali a ráno pokračovali ďalej.
Vybrali sme sa po zelenej značke a prvá časť turistického chodníka viedla lesíkom so serpentínami. Keďže rána boli ešte chladné, v niektorých úsekoch bol chodník posiaty ľadom, preto sme si na turistickú obuv navliekli mačky a hneď sa nám kráčalo lepšie.
Keď sme vyšli z lesa, už na nás čakali nádherné výhľady na hrebeň Nízkych Tatier. Aj keď nás najväčší stupák ešte len čakal, naplno sme si ich užívali. Po výstupe na vrchol sme pod druhou stranou hrebeňa už videli našu útulňu. Za pár minút sme boli pri nej a dostalo sa nám milého privítania od chatárov.
Matrace poukladané jeden veľa druhého a čisto
