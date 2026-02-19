Bola to rana pod pás. Herečka z Dunaja prehovorila o Magdinej poprave, natočila až dve verzie

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Nejaký čas sa z toho dostávala.

Obľúbený dobový seriál Dunaj, k vašim službám opäť raz dokázal, že krutosť vojny nešetrí nikoho, ani tie najobľúbenejšie postavy. Televízni diváci zostali v šoku po brutálnej scéne, ktorá definitívne spečatila osud Magdy Koptíkovej. Postava, ktorá stála na správnej strane, zaplatila za svoju odvahu tú najvyššiu cenu.

Odhalenie Magdinej protifašistickej činnosti viedlo k nekompromisnému rozsudku. Pred zrakmi zamestnancov ju nemilosrdne zastrelil Gerhard Krüger. Tento emotívny odchod však hlboko zasiahol aj samotnú predstaviteľku Magdy, herečku Moniku Szabó, ako naznačila v rozhovore pre Markízu.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Dunaj pritvrdzuje a diváci zúria: Po krutej poprave Magdy odhalili vzorec, podľa ktorého postavy zomierajú
2.
Dunaj naberá na obrátkach: Diváci už spoznali skutočnú identitu Reného, Lenu čaká poriadny šok
3.
Šok pre Šarlotu v Dunaji: Po odhalení dcéry ju čaká ťažká skúška, predstaviteľky postáv prezradili viac
Zobraziť všetky články (313)

Čo sa stalo?

Predchádzalo tomu hľadanie zradcu medzi zamestnancami v priestoroch obchodného domu Dunaj. Walter Klaus ich nechal nastúpiť a hoci v ich očiach bol strach, ani v tom najhoršom sne nečakali, čoho sa stanú svedkami. Atmosféra bola od začiatku mrazivá, čo cítila aj Magda, ktorú odhalili ako osobu spolupracujúcu s odbojom. Magda pôsobila v posledných chvíľach vyčerpane, ale v jej očiach je vidieť nezlomnosť a zmierenie s osudom. Vedela, že niet cesty späť.

Walter Klaus, s chladným výrazom v tvári, dal jasne najavo, že zrada Tretej ríše sa neodpúšťa. Popravu vykonal Gerhard, známy svojou bezcitnosťou a lojalitou k režimu. Walter prikázal Magde, aby spravila dva kroky dopredu. Následne k nej pristúpil Gerhard a po chvíli vytiahol zbraň. Nasledoval krátky, ostrý výstrel pred očami svojich priateľov a kolegov, ktorí sa na túto hrôzu museli pozerať bez toho, aby mohli akokoľvek zasiahnuť.

Ako uviedla Monika v rozhovore, so svojou postavou sa lúčila tak, ako keby to bola jej blízka osoba. Vytvorila si k nej už nejaký vzťah, preto to nebolo pre ňu jednoduché. „Aj keď je to fiktívna postava, tak ju istým spôsobom zhmotníš. A inak je to moja prvá smrť v seriáli alebo teda pred kamerami. Ešte som nikdy nezomrela,“ priznala herečka, pre ktorú to bola herecká výzva.

Ako sa dozvedela o svojom konci?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac