Bola to rana pod pás. Herečka z Dunaja prehovorila o Magdinej poprave, natočila až dve verzie

Obľúbený dobový seriál Dunaj, k vašim službám opäť raz dokázal, že krutosť vojny nešetrí nikoho, ani tie najobľúbenejšie postavy. Televízni diváci zostali v šoku po brutálnej scéne, ktorá definitívne spečatila osud Magdy Koptíkovej. Postava, ktorá stála na správnej strane, zaplatila za svoju odvahu tú najvyššiu cenu.
Odhalenie Magdinej protifašistickej činnosti viedlo k nekompromisnému rozsudku. Pred zrakmi zamestnancov ju nemilosrdne zastrelil Gerhard Krüger. Tento emotívny odchod však hlboko zasiahol aj samotnú predstaviteľku Magdy, herečku Moniku Szabó, ako naznačila v rozhovore pre Markízu.
Čo sa stalo?
Predchádzalo tomu hľadanie zradcu medzi zamestnancami v priestoroch obchodného domu Dunaj. Walter Klaus ich nechal nastúpiť a hoci v ich očiach bol strach, ani v tom najhoršom sne nečakali, čoho sa stanú svedkami. Atmosféra bola od začiatku mrazivá, čo cítila aj Magda, ktorú odhalili ako osobu spolupracujúcu s odbojom. Magda pôsobila v posledných chvíľach vyčerpane, ale v jej očiach je vidieť nezlomnosť a zmierenie s osudom. Vedela, že niet cesty späť.
Walter Klaus, s chladným výrazom v tvári, dal jasne najavo, že zrada Tretej ríše sa neodpúšťa. Popravu vykonal Gerhard, známy svojou bezcitnosťou a lojalitou k režimu. Walter prikázal Magde, aby spravila dva kroky dopredu. Následne k nej pristúpil Gerhard a po chvíli vytiahol zbraň. Nasledoval krátky, ostrý výstrel pred očami svojich priateľov a kolegov, ktorí sa na túto hrôzu museli pozerať bez toho, aby mohli akokoľvek zasiahnuť.
Ako uviedla Monika v rozhovore, so svojou postavou sa lúčila tak, ako keby to bola jej blízka osoba. Vytvorila si k nej už nejaký vzťah, preto to nebolo pre ňu jednoduché. „Aj keď je to fiktívna postava, tak ju istým spôsobom zhmotníš. A inak je to moja prvá smrť v seriáli alebo teda pred kamerami. Ešte som nikdy nezomrela,“ priznala herečka, pre ktorú to bola herecká výzva.
