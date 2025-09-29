Bola plná chýb. Diváci Sľubu si nemohli v poslednej epizóde nevšimnúť detaily, ktoré im nesedeli

Pozorným divákom neunikli chyby, a tentoraz sa týkali nielen hercov, ale tiež komparzu.

Hoci sa druhá séria ešte len rozbieha, zdá sa, že množstvo nových zápletiek a postáv dáva tvorcom poriadne zabrať. Dokonca natoľko, že im opäť ušlo zopár chýb, ktoré ale neušli pozornému oku diváka. Je to tento mesiac už druhýkrát. 

Len minulý týždeň sme vás v článku informovali, že si diváci Sľubu všimli, že nie všetko je v seriáli tak, ako má byť. Dojem zo sledovania im kazilo napríklad to, že deti a dospelí v seriáli nenosili rovnaké oblečenie, a zatiaľ čo deti chodia v bundách a čiapkach, ich rodičia nosia krátky rukáv. Len ťažko sa tak rozoznáva, v akom ročnom období sa seriál vlastne odohráva.

Ďalšie chyby

Hoci by sa mohlo zdať, že si už tvorcovia dajú lepší pozor, epizódy sú natočené vopred, a tak nie div, že sa po prvej vlne kritiky objavila ďalšia. Pozorným divákom totiž neunikli chyby, a tentoraz sa týkali nielen hercov, ale tiež komparzu.

„Keď sa Igor a primár rozprávali vonku pri vchode, ten pán za nimi v bledom baloniaku prešiel vedľa sanitky minimálne 4-krát,“ postrehol niekto a podelil sa o to v komentároch. „Aj deti v škole behajú poza stále tie isté, prejdú v jednej scéne doslova aj 6-krát,“ všimol si ďalší divák. „Presne, tiež som si všimla. Všetko len kulisy, ako aj tá električka a pani s blond vlasmi sa nonstop vysiela,“ pridala sa tretia diváčka. Radili pritom tvorcom, aby im aspoň vymieňali vetrovky, keď prechádzajú znova, aby to nebolo tak do očí bijúce.

To však nebolo všetko a diváci objavili ešte závažnejšiu chybu. Šlo pritom o scénu, keď Roháč leží v nemocnici a hoci by sa mohli tešiť z toho, že je najväčší darebák porazený, radosť im skazila nedôveryhodnosť týchto záberov.

„Toto je zvláštne, ťažký stav a on leží na izbe, veď mal byť na jiske,“ nechápavo krútila hlavou diváčka. „Pritiahnuté za vlasy, že po takom ťažkom úraze a operáciách nie je na jiske,“ pridala sa druhá. „To kde ste videli, že by ťažký stav po takej operácii ležal sám na izbe, aby sa mu tam premával každý, kto si zmyslel?“ pýtala sa tretia. „A ešte v polosede, už skoro v sede,“ dodala iná.

