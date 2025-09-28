Nie je to špina ani zápach. Tieto veci si návšteva všimne vo vašej kúpeľni ako prvé, nepodceňujte ich

Každý chce mať čistý a vkusný domov, ale je nemožné to dosiahnuť na 100 percent. Hlavne kúpeľne môžu byť obzvlášť náročné na údržbu. Stačí však, aby ste sa namiesto paniky sústredili na pár vecí, ktoré si vaši hostia po príchode do tejto miestnosti všimnú a bude to v suchu.
Nikto nechce, aby váš známy, ktorý prvýkrát vkročí do vášho domu a obzvlášť do kúpeľne, odchádzal zhrozený a znechutený. Príjemný pocit v ňom vyvolajú dôležité detaily, na ktoré je dobré sa zamerať pred jeho príchodom, ako sa uvádza na portáli Southern Living. Tak vytvoríte atmosféru, ktorú si zamiluje a bude zárukou toho, že vás navštívi aj nabudúce.
Nepohodlné toalety
Príliš nízka toaleta môže pripomínať tú zo školských čias. „Zaobstarajte si toaletu s „pohodlnou výškou“,“ zdôrazňuje Jenna Schnabel, hlavná dizajnérka v Schnabel Interiors v Lexingtone v Kentucky. „Je oveľa komfortnejšia pre používateľov všetkých výšok, čo vám umožňuje ľahko sa posadiť a následne vstať,“ pokračovala odborníčka. Schnabel tiež odporúča oválne alebo predĺžené sedadlo a vysvetľuje, že okrúhle sedadlá sú „nevyhnutné v určitých situáciách, kde je priestor obmedzený“, no sú plytšie a nepovažujú sa za pohodlné pre používateľa.
