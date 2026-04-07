„Po 5 minútach sme odišli“: Našli sme najhoršiu pláž v Chorvátsku, návštevník z nej utiekol

Sandy Beach Medulin, foto: Liilia Moroz, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Nie každá pláž vyzerá ako vystrihnutá z katalógu.

Letná dovolenková sezóna sa nezadržateľne blíži a mnohí Slováci plánujú počas nej navštíviť obľúbené Chorvátsko. Ešte predtým, než si zarezervujete ubytovanie, myslite na jednu vec. Ak túžite po relaxe pri peknej pláži, ocitnúť sa na nejakej so zlou povesťou nemusí byť žiadna sláva, ba naopak. Vybrali sme sa pátrať po plážach, o ktorých návštevníci hovoria ako o tých „najhorších pri slovenskom mori“. 

Na TripAdvisore sa tento názor objavil hneď pri niekoľkých. Jednou z nich je pláž Bačvice, ktorú nájdete priamo v Splite. Celkovo jej svieti hodnotenie 3/5, čo je priemer. Ešte v roku 2019 pláži Bačvice zanechal jeden z návštevníkov recenziu, v ktorej ju označil za „najhoršiu pláž v Chorvátsku“. Vysvetlil to tým, že piesok na nej bol špinavý, objavil v ňom kusy skla, ohorky od cigariet a odpadky. Na druhej strane je nutné poznamenať, že za tieto „nedostatky“ nemôže samotná pláž, ale my ako návštevníci, a to, ako k takýmto miestam pristupujeme.

Pláž Bačvice, foto: Profimedia

Odpadky sa spomínali pri tejto pláži aj v recenziách pochádzajúcich z minulej sezóny. „Piesok je špinavý, sú v ňom rozhádzané ohorky od cigariet a iné odpadky. Prenájom ležadiel za 20-25 eur je vzhľadom na to drahý,“ zdôveril sa so svojou skúsenosťou niekto ďalší. Viacerí poznamenali aj to, že pláž bola preplnená, čo vzhľadom na fakt, že sa nachádza v meste Split, nie je prekvapivé.

Pláž Bačvice sme pred dvoma rokmi navštívili aj my, avšak ešte pred začiatkom sezóny, a v tom období nás priam očarila. Viac sa dozviete v reportáži.

„Najhoršou plážou Chorvátska“ je podľa inej recenzie Modrá lagúna pri Trogire. Celkovo však obstála na hodnotenie 4/5, takže môže ísť skôr o individuálny názor jednotlivca, než fakt. „Modrá lagúna je chaotická kamienková pláž posiata odpadkami. Nachádza sa hneď vedľa vodnej plochy plnej kameňov. Jej zeleno-tyrkysová farba je zapríčinená morskými riasami, kvôli ktorým sú skaly klzké,“ zdôvodnil svoj názor.

Do tretice sme narazili na „najhoršiu pláž vôbec“, ktorou je podľa jedného z návštevníkov pláž Šunj na ostrove Lopud pri Dubrovníku. „Toto je najšpinavšia pláž, akú som za 30 rokov navštívil. Je to hanba. Všade bolo sklo, našli sme 5 injekčných striekačiek, mikrovlnnú rúru, drez a chladničku. Nežartujem. Bolo to hrozné,“ uviedol ešte v roku 2015.

Pláž Sunj, foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Celkovo táto pláž dostala hodnotenie 4/5, ktoré vychádza z viac než 700 recenzií, čo znamená, že mnohým návštevníkom sa tu páčilo. No nie všetkým. Aj minulé leto sa našli takí, ktorí ju neodporúčajú. „Jedna z najšpinavších pláží, na akých som kedy bol,“ skonštatoval.

Našli sme najhoršiu pláž podľa hodnotenia

Na TripAdvisore sme si vyfiltrovali pláže v Chorvátsku, odvrátili zrak od tých najlepších a pátrali po tej s najhorším hodnotením, ktoré je postavené na základe relevantnejšieho počtu recenzií 100+. Na 359. mieste sa nachádza Sandy Beach Medulin, ktorú nájdete asi 20 minút autom od Puly. Svieti jej slabé hodnotenie 2,7/5.

Návštevníci spomínajú, že bola preplnená, cítili sa na nej ako „sardinky“ a vo vode stáli ako „majáky“. „Po 5 minútach sme odišli,“ udrel nespokojný návštevník, ktorý keď to videl, radšej „ušiel“. Niekto ďalší uviedol, že ju odporúča navštíviť len ako úplne poslednú možnosť.

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac